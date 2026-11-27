Hace algunos días, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) participó en el Foro de Servicios de Inteligencia Iberoamericanos (FOSII), realizado entre el 24 y el 27 de noviembre en João Pessoa, Brasil. El evento reunió a representantes de 15 países y 16 servicios de inteligencia.

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Jorge Andrés Zuluaga, director general de la DNI, participó en el encuentro, que permitió estrechar los vínculos de confianza con los servicios de inteligencia homólogos, promover el intercambio de conocimientos y avanzar en iniciativas conjuntas para enfrentar amenazas que trascienden las fronteras nacionales.

La DNI buscó fortalecer los vínculos de confianza con organismos homólogos de la región y abrir espacios de cooperación frente a amenazas que afectan la seguridad de varios países. Foto: Suministrado a SEMANA API

Durante el foro se abordaron desafíos regionales como el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado transnacional, así como nuevas amenazas relacionadas con la desinformación, las drogas sintéticas, la ciberseguridad y el uso de la inteligencia artificial.

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“Colombia presentó una propuesta para ampliar la discusión sobre la explotación ilícita de yacimientos mineros hacia una visión integral de seguridad minera y gobernanza de minerales críticos y estratégicos. Esta iniciativa busca incorporar nuevas perspectivas geopolíticas y fortalecer la cooperación internacional frente a desafíos que tienen un impacto directo en la seguridad de los países”, precisó la DNI a través de un comunicado.

Jorge Andrés Zuluaga, director general de la DNI, participó en el Foro de Servicios de Inteligencia Iberoamericanos (FOSII), en el que Colombia presentó propuestas para fortalecer la cooperación regional frente a amenazas transnacionales. Foto: Cuenta x @ABDELAESPRIELLA

El nuevo compromiso que asume Colombia

Tras el encuentro, Colombia, en el marco de su presidencia pro tempore del foro, organizará en 2027 el encuentro de directores de las escuelas de los servicios de inteligencia iberoamericanos. Además, en 2028 el país será sede del Foro de Servicios de Inteligencia Iberoamericanos (FOSII), ocasión en la que recibirá a las delegaciones de los países miembros.

“Bajo el liderazgo del general Zuluaga, la DNI busca proyectarse como una institución moderna, profesional y confiable, guiada por los más altos estándares de integridad y buenas prácticas. Una entidad que entiende la cooperación internacional como una herramienta fundamental para fortalecer la seguridad nacional y contribuir a la estabilidad de Colombia y de la región”, dijo la DNI.

Bajo la presidencia 'pro tempore' del foro, Colombia asumió el compromiso de organizar el encuentro de directores de las escuelas de inteligencia iberoamericanas en 2027 y ser sede del FOSII en 2028. Foto: DNI