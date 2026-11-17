En las últimas horas, el senador Alfredo Deluque anunció que hizo una citación a un debate de control político a varios funcionarios del Gobierno de Abelardo De La Espriella, entre ellos está el actual Director de la DNI, el ministro del Interior, el director del DAPRE y a otros altos funcionarios.

El congresista buscaría que los funcionarios actuales expliquen qué han encontrado frente al escándalo que se suma a los tantos hechos de corrupción del nefasto Gobierno Petro, en el que se involucra el DNI y presuntos casos de interceptaciones.

La DNI habría intentado obtener el censo electoral de la Registraduría antes de la primera vuelta

“Invitamos también a los exdirectores de la DNI y exfuncionarios del gobierno anterior para que respondan por lo ocurrido bajo su dirección”, detalló Deluque.

El escándalo involucra documentos y auditorías, las cuales revelan presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a expresidentes, magistrados, congresistas y periodistas; también la solicitud del censo electoral completo a la Registraduría; infiltración de campañas presidenciales; y el uso irregular de gastos reservados, casas de fachada, contratos millonarios y más.

“La inteligencia del Estado NO puede volver a ser un arma política. Esto es muy grave, exigimos respuestas claras: El país debe conocer si en esto también hubo mano del expresidente Gustavo Petro para interferir en el proceso electoral y favorecer a su candidato”, comentó Deluque.