El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez envió un sentido mensaje de condolencias al reconocido médico cardiólogo colombiano Ciro Alejandro Olaya Forero tras conocerse el fallecimiento de su señora madre, doña Olga.

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A través de un pronunciamiento público, el exmandatario manifestó su cercanía y acompañamiento a los allegados del especialista en este momento de duelo.

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“Nuestro sentido pésame al doctor Ciro Olaya por el fallecimiento de su señora madre doña Olga. Solidaridad, querida familia”, expresó Álvaro Uribe Vélez.

Trayectoria de Ciro Olaya Forero y el proyecto hospitalario en Soacha

Nuestro sentido pésame al doctor Ciro Olaya por el fallecimiento de su señora madre doña Olga. Solidaridad, querida familia. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 18, 2026

Ciro Alejandro Olaya Forero cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ejercicio de la cardiología y la gestión en salud, tanto en Bogotá como en el departamento de Cundinamarca. Su labor médica y empresarial lo ha consolidado como una figura destacada dentro del gremio sanitario en el centro del país.

La relación institucional entre el especialista y la administración del exmandatario se remonta al año 2003, durante la presidencia de Álvaro Uribe. En aquella oportunidad, el doctor Olaya Forero junto con sus hermanos suscribieron el contrato de concesión público-privada a 30 años que dio origen a la construcción y puesta en marcha del Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, ubicado en el municipio de Soacha, una obra clave para la atención especializada en esa región.