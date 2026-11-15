Álvaro Uribe alerta por presión tributaria sobre restaurantes y empresas de servicios: pide bajar los impuestos en Colombia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez puso nuevamente en el centro de la discusión económica la carga tributaria que enfrentan las empresas en Colombia.

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A través de una publicación en su cuenta de X, el exmandatario advirtió sobre las señales de preocupación que estaría mostrando el sector de restaurantes y otras actividades de servicios, en medio de las presiones sobre los costos de operación.

“Ojo impuestos: Colombia necesita bajarlos. Malas señales de restaurantes y otros servicios, cierran o reducen nóminas. Para mantener los costos laborales y crecer, se necesita bajar impuestos”, escribió Uribe.

Ojo impuestos: Colombia necesita bajarlos. Malas señales de restaurantes y otros servicios, cierran o reducen nóminas. Para mantener los costos laborales y crecer se necesita bajar impuestos — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 15, 2026

El mensaje apunta a una de las principales preocupaciones del sector empresarial: la capacidad de mantener los puestos de trabajo y sostener la operación de los negocios cuando aumentan los costos asociados a la actividad económica.

Los restaurantes, en particular, hacen parte de una industria que depende de múltiples factores para mantener su rentabilidad, entre ellos el precio de los alimentos, los arriendos, los servicios públicos, los costos laborales y las obligaciones tributarias. Estas variables inciden directamente en las decisiones de inversión, contratación y permanencia de los establecimientos en el mercado.

Uribe plantea una relación directa entre la reducción de impuestos, la sostenibilidad empresarial y la generación de empleo. Su argumento es que las empresas necesitan mayor margen financiero para asumir los costos laborales, ampliar sus operaciones y mantener sus trabajadores.

Desde esa perspectiva, una política tributaria orientada a estimular la actividad productiva sería un elemento importante para impulsar la inversión y evitar que más negocios tengan que recortar sus operaciones.

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El pronunciamiento también pone de relieve la situación de los pequeños y medianos empresarios, especialmente en actividades como restaurantes, comercio y servicios, donde los costos fijos representan una parte relevante de los gastos mensuales.

Para estos establecimientos, mantener la nómina y cumplir con sus obligaciones tributarias puede convertirse en un desafío cuando los ingresos no crecen al mismo ritmo que los costos.

Uribe se ha pronunciado en los últimos días sobre la Ley de Rescate Económico. Foto: Illustra - stock.adobe.com / Concejo de Bogotá

La advertencia adquiere especial importancia frente a la reforma tributaria que se discute en el país. Mientras el Gobierno busca fortalecer el recaudo para atender las necesidades fiscales, desde sectores de oposición se insiste en que aumentar los impuestos puede generar nuevas presiones sobre el aparato productivo.

El planteamiento de Uribe lleva esa discusión al terreno de la economía cotidiana: los negocios que abren, los empleos que se mantienen y las empresas que logran sobrevivir.