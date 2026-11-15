‘Sin senos sí hay paraíso’ ha sido una de las telenovelas más exitosas de la televisión latinoamericana, logrando cautivar a millones de espectadores de distintas generaciones. Su historia llegó por primera vez a la pantalla chica en 2008 y, desde entonces, ha conseguido mantenerse en la memoria de la audiencia.

En esta producción, uno de los personajes más queridos y recordados por los televidentes es doña Hilda, a quien interpreta la actriz colombiana Catherine Siachoque desde el inicio de su lanzamiento en la primera temporada.

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Por esta razón, a propósito del estreno de una nueva entrega este 16 de noviembre por Telemundo, la esposa de Miguel Varoni recordó sus inicios en este proyecto en entrevista con la revista People en Español, asegurando que fue elegida para darle vida a este personaje desde el primer momento por el escritor Gustavo Bolívar.

Sin embargo, admitió que al principio no estaba especialmente entusiasmada con la idea, pero tampoco rechazó la oferta porque sabía que era una actriz “exclusiva de la cadena” y eso representaba un compromiso enorme de asumir nuevos retos profesionales.

Ahora, agradece aquella presión que sintió para formar parte de la producción, ya que terminó convirtiéndose en uno de los proyectos más exitosos de su carrera, además de desempeñar un papel fundamental que contribuyó significativamente a su reconocimiento.

“Yo no lo quería hacer. Me costó lágrimas. Las dos primeras temporadas, Dios mío, literal lágrima… Por suerte y gracias a Dios [lo hice], porque si no me hubiera perdido de interpretar a esta mujer maravillosa y de poder conectar con el público de esta manera”, comentó.

De hecho, afirmó que le siente un gran aprecio a este personaje y, aunque pasaron aproximadamente 8 años sin darle vida a doña Hilda, siente que la nueva parte de esta historia guarda muchas sorpresas que seguramente captarán la atención del público.

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“A mí como actriz me sorprendió cuando me lo dijeron. Yo creo que eso mismo le va a pasar a la gente. Va dentro de la premisa de esta temporada, que es: ¿hasta dónde es capaz de llegar una persona por amor? Y en esta temporada el amor de Hilda por sus hijas es un amor más maduro”, adelantó sobre lo que viene para esta nueva temporada de la telenovela.

Y agregó: “Aquí estamos y yo creo que va a seguir siendo un superéxito”. De esta manera, Catherine Siachoque reconoció el gran impacto que ha tenido esta producción y la emoción que le genera volver a ser parte de ella, pese a que en sus inicios fue todo un reto.