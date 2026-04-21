Catherine Siachoque se pronunció tras tragedia en rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y compartió sentidas imágenes

El rodaje de Sin senos sí hay paraíso quedó bajo la mirada pública tras un trágico hecho que golpeó directamente a la producción. Dos integrantes del equipo perdieron la vida luego de ser atacados por un hombre en la localidad de Santa Fe, en un episodio que incluso quedó registrado en video.

Manuela González destapó conversación con integrante de ‘Sin senos sí hay paraíso’ que murió tras ataque

De acuerdo con la información confirmada, el agresor fue linchado posteriormente y también falleció, dejando un saldo total de tres personas muertas y una más herida. Tras lo sucedido, las autoridades iniciaron las investigaciones y avanzaron en el esclarecimiento de este violento caso, que generó conmoción dentro del equipo.

Luego de conocerse las reacciones de actores e integrantes del proyecto por la muerte de Nicolás Perdomo y Henry Benavides, la atención se centró en una publicación realizada por Catherine Siachoque, la cual despertó múltiples comentarios entre los seguidores de la producción.

La famosa, que ha sido parte desde el inicio del proyecto, aprovechó para compartir tres imágenes en las historias de su perfil, mostrando a los hombres que resultaron víctimas del ataque.

Cada imagen llevaba el nombre de la persona, acompañada de unas alas de ángel. La última postal era de Raúl, el integrante de la producción que seguía luchando por su vida en un hospital, tras ser herido de gravedad por el hombre.

Catherine Siachoque despidió a compañeros que murieron en ataque. Foto: Instagram @catherinesiachoque

Catherine Siachoque despidió a compañeros que murieron en ataque. Foto: Instagram @catherinesiachoque

Catherine Siachoque pidió oraciones por compañero de producción herido en ataque con arma blanca. Foto: Instagram @catherinesiachoque

La celebridad únicamente había reposteado una imagen de sus colegas, pidiendo silencio en el set como una forma de honrar a quienes perdieron la vida en este suceso sin explicación.

Este gesto fue aplaudido por muchos seguidores, quienes exaltaron la labor de los tres hombres y aseguraron que debía recordarse para siempre su imagen.

Catherine Siachoque había compartido imágenes aquel sábado, mostrando que había trabajado en las grabaciones, sin especificar si se encontraba en el mismo lugar que sus compañeros. Esto llevó a que muchos indagaran, sin recibir respuesta de la artista.