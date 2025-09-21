Suscribirse

Catherine Siachoque expuso en SEMANA dura decisión personal y habló de importante cambio: “Quiero ser feliz”

La famosa actriz se sinceró sobre su época universitaria y la promesa que le hizo a su padre.

21 de septiembre de 2025
La actriz Catherine Siachoque es una de las estrellas colombianas con mayor reconocimiento a nivel internacional, pues a lo largo de su carrera se ha puesto bajo la piel de importantes personajes que la llevaron a la cima del éxito y le permitieron ganarse el amor de millones de personas.

No obstante, hace algún tiempo quiso enfocarse también en el estudio universitario, por lo que llegó a la Universidad de Miami y Harvard para enfocarse en la carrera de Negocios Internacionales.

En entrevista con SEMANA, la actriz que le dio vida a Doña Hilda, en El final del paraíso, reveló la razón por la que hizo una pausa académica y cómo se ha sentido con su decisión.

“La he pasado muy bien, pero lo que siempre digo es que yo soy actriz, entonces hay muchas cosas pasando, la industria está en un momento un poco raro, entonces yo quiero aprovechar que tengo esas oportunidades de hacer lo que es mi profesión”.

Reveló que, aunque aprender es una de las actividades que más le apasionan, en este momento tiene varios proyectos como actriz, por lo que no cuenta con la disponibilidad suficiente para cumplir con las obligaciones que exige una carrera profesional, especialmente, porque no quiere descuidar las otras áreas de su vida.

“Estudiar es divino, pero tengo que estar allá y demanda mucho de mí, demanda mucho de mi concentración, mucho tiempo en casa también, no es que entre esto y esto voy a hacer unos créditos, porque yo soy súper enfocada y es en inglés, que es un idioma que yo aprendí grande”, afirmó a este medio de comunicación.

Sin embargo, reveló que no descarta enfrentarse a otros desafíos en un futuro: “Yo no quiero en mi espacio libre, que es muy poquito ahora, adelantar créditos de la carrera o hacer un curso o alguna cosa, porque tengo un marido también al que tengo que atender y es costoso estudiar, es costoso tristemente, pero yo te digo, si yo fuera millonaria o estuviera becada en todos lados, yo no trabajaría y estudiaría”.

Finalmente, habló de su padre y de lo importante que era para él que iniciara este proyecto, y aunque, por el momento, no sabe cuando lo terminará, manifestó estar contenta con el trabajo realizado y con el esfuerzo que puso en cada una de las clases a las que asistió.

“Yo no he querido estar en la universidad porque voy a decidir cambiar de profesión o porque voy a demostrarle algo al mundo, yo no necesito demostrarle nada a nadie, yo quiero ser feliz (...) Yo sí le prometí a mi papá que yo iba a entrar a la universidad y la vida me llevó por otro lado, pero la vida así mismo me trajo esta oportunidad y pues yo seguí y siempre le digo a mi papá: ‘¿viste? entré a la universidad, ¿viste que sí? yo nunca dije ‘voy a graduarme de una carrera, yo te dije que iba a entrar’“, dijo en medio de risas.

