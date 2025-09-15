Suscribirse

Catherine Siachoque destapó en SEMANA la verdad de Miguel Varoni: habló de su cambio físico

La reconocida actriz opinó sobre la transformación de su esposo y compartió detalles.

16 de septiembre de 2025, 12:48 a. m.
La esposa del actor habló de su proceso de transformación y su nuevo look.
Catherine Siachoque y Miguel Varoni son considerados una de las parejas más estables del mundo de la farándula, pues desde hace varias décadas están juntos y han compartido infinidad de experiencias en cuanto a su vida laboral y personal.

En el último año, el actor que le dio a vida a importantes personajes en producciones como La caponera, Pedro, el escamoso, Los Victorinos, Marido en alquiler y El señor de los cielos, se ha realizado varios cambios a nivel facial y corporal, lo que ha generado comentarios por parte de sus seguidores.

La actriz confesó en SEMANA qué le dijo Miguel Varoni para impulsar su carrera como actriz.
En entrevista con SEMANA, Catherine Siachoque habló al respecto y reveló cómo fue todo el proceso de transformación y la forma en la que lo ha estado acompañando.

“Con lo que pasó de la cirugía de su cara, yo ya sé que yo me quiero operar y con el mismo médico porque quedó divino", dijo entre risas, dejando el claro que se siente cómoda con el armónico resultado.

Reveló que en compañía de las hermanas del actor han analizado cada una de las cirugías y procedimientos a los que se ha sometido, y han quedado sorprendidas con las marcadas diferencias que ha dejado el proceso.

“Él esta mañana me decía, ‘yo soy el conejillo de indias de esta familia’ porque se hizo una cosa por dentro de los ojos, para ver. Hablábamos de eso con mis cuñadas en el chat porque somos superfamiliares, y él nos va mostrando todo lo que se hace, es increíble", afirmó a este medio de comunicación.

Por otro lado, manifestó que no tiene ningún problema con las decisiones que ha tomado su esposo y está dispuesta a apoyarlo en cada uno de los caminos que tome, siempre y cuando lo haga con responsabilidad y no dude en recurrir a los servicios de un buen profesional de la salud.

Catherine Siachoque y Miguel Varoni
“Él se hace las cosas y uno va viendo. Claro, mientras sea con un gran médico y si lo va a hacer sentir mejor, todo está bien. Eso sí, si dice que se quiere respingar la nariz, si no lo voy a apoyar. No, no, no, pero si son cosas sensatas, yo lo voy a apoyar, si está feliz”, finalizó.

Miguel Varoni se sinceró sobre su ‘obsesión’

En medio de una entrevista con el cirujano Alan Rodríguez para su programa digital Ser 360, habló de los cambios que se generaron a raíz de su cirugía bariátrica y cómo esto trajo una especie de obsesión por perder peso.

“Yo empecé a bajar a velocidades impactantes y me empezó a gustar mucho eso y quería seguir bajando y no quería dejar de bajar. Se volvió como una enfermedad bajar de peso, me volví como medio loco con el tema, hasta que en un momento determinado un amigo me preguntó: ‘¿Usted se quiere morir?’“, dijo el actor.

No obstante, aclaró que este ha sido uno de los cambios más importantes de su vida, pues le trajo mucha felicidad, autoestima y aceptación.

Catherine Siachoque y Miguel Varoni.
“Yo no hubiera sido feliz si no me hubiese hecho la cirugía. A mí me gusta estar como estoy, me gusta sentirme bien. Lo más importante es que no hay que tener dudas, si no se sienten cómodos con lo que tienen, arréglenselo que eso está bien. Pero lo más importante es que lo hagan de la mano de un profesional de la salud”, concluyó.

