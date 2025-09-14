Catherine Siachoque reveló en SEMANA el consejo con el que Miguel Varoni le cambió la vida: “Me motivó”

Catherine Siachoque es una de las actrices más queridas del país, pues a lo largo de las últimas décadas ha hecho parte de importantes producciones como Sin senos si hay paraíso, Mujeres Asesinas, Consuelo y Amanecer, con las que ha dejado en alto el nombre de Colombia a nivel internacional.

Esto ha permitido que millones de personas se interesen por conocer detalles de su vida personal y, por supuesto, de los momentos más importantes de su relación con Miguel Varoni.

La actriz habló de uno de los momentos más cruciales de su carrera. | Foto: Instagram @catherinesiachoque

En conversación con SEMANA, la actriz bogotana reveló cómo su esposo influyó en su carrera y la apoyó en una complicada situación que enfrentó.

“Él me enseñó hace muchísimos años, en el año 2000, cuando yo iba a hacer Amantes del desierto, que fue la producción con la que yo inicié con Telemundo porque yo empecé a leer los libretos y yo decía: ‘Es que esta mujer se acuesta con todos. Yo no voy a hacer este personaje, yo no voy a hacer esto’”.

En esa ocasión, para la actriz era muy complicado dejar a un lado sus valores y ponerse bajo la piel de personajes con comportamientos con los que no se sentía identificada o de acuerdo, lo que llevó a Miguel Varoni a entablar una seria conversación.

“Cathe, si tú le vas a poner tu moralidad a tus personajes, entonces dedícate a otra cosa. ¿Por qué no estudias, a ver si pronto eres buena y eres presentadora de noticias? Porque ahí no tienes que poner ninguna cara ni ninguna emoción. Vas a ser una presentadora, te puedes poner a estudiar en la universidad y haces otra cosa".

Catherine Siachoque y Miguel Varoni, respectivamente. | Foto: Instagram: @soyvaroni

Le recordó, además, que uno de los lineamientos de la actuación es separar la esencia personal de los personajes, pues muchas veces deben realizar acciones con las que no se sientan cómodos. Sin embargo, es necesario tomar el riesgo para crecer en esta industria.

“Si tú eres actriz, tú no les puedes poner tu moralidad a los personajes. El personaje usa su cuerpo para lograr muchas cosas, y si ella es así, tú tienes que lograr todo eso y lo tienes que hacer bien, tienes que dar los besos como toca y tienes que hacerlo con todo, o si no, no lo hagas porque lo vas a hacer mal. Yo me enamoré de ti siendo una gran actriz, no dejes de serlo”, fueron las palabras del también actor.

Esto cambió la vida de Catherine, pues le dio aún más conciencia sobre su oficio y le sirvió de herramienta para enfrentar nuevos procesos y caracterizaciones.