Catherine Siachoque habló sobre la razón por la que ‘escondió’ su relación con Miguel Varoni

Catherine Siachoque y Miguel Varoni se han consolidado como una de las parejas más queridas dentro y fuera de Colombia. Su vínculo sentimental, que inició hace más de dos décadas, nació durante las grabaciones de la exitosa telenovela llamada Las Juanas, producción en la que compartieron set y donde surgió la chispa que despertó montón de sentimientos.

Con el paso de los años, la relación entre ambos no solo se ha mantenido firme, sino que también se ha convertido en referente de estabilidad en el mundo del espectáculo. Sus seguidores, tanto en redes sociales como en la televisión, han estado al pendiente de su vida en pareja, sus proyectos profesionales y los momentos más significativos de sus trayectorias.

Cada publicación que comparten se transforma en una ventana a la evolución de su historia, reflejando la solidez y complicidad que los ha acompañado a lo largo del tiempo. Suelen recibir elogios al respecto, precisamente por lo que transmiten.

Sin embargo, recientemente, Catherine Siachoque llamó la atención de los curiosos con unas declaraciones que dio en una entrevista con Día a día, donde reveló un detalle de su pasado. La actriz comentó la razón por la que había escondido su relación con Miguel Varoni, abriendo su corazón con respecto a experiencias de esa época.

La celebridad, según recoge Caracol Televisión, mencionó que en esa época había deseado que su carrera se enfocara en lo profesional y no en lo personal, al punto de que había una portada con un mensaje muy claro.

“Había una portada mía en ese momento circulando donde decía ‘jamás estaría con alguien del medio”, comentó, sin pensar que su historia de amor estaba más cerca de lo que se imaginaba.

Miguel Varoni y Catherine Siachoque llevan varios años de matrimonio. | Foto: Instagram @catherinesiachoque

Catherine Siachoque fue clara en que todo se dio en un viaje que realizarían para grabar en exteriores, charlando bastante y acercándose de forma indirecta. Poco a poco se flecharon, hasta que decidieron emprender este camino.

No obstante, era importante para ella mantener esto con cuidado, pues hasta ahora estaba arrancando y él ya había tenido romances comentados en el escenario mediático. Su pensar era precisamente dejar que todo tomara aire, evitando quedar en el foco mediático de manera inesperada.

“Él había tenido una vida amorosa un poco tormentosa y muy pública, entonces como que no era muy bueno para mí que estaba arrancando (...) Había que dejar espacio con la otra relación que había tenido antes”, aseguró en el matutino de Caracol.