Catherine Siachoque destapó verdad detrás de su matrimonio con Miguel Varoni: “No se puede tocar esa palabra”

Según se apreció, la famosa villana de producciones colombianas participó de un formato creado por Mauricio Mejía y Pollito Tropical, creadores de contenido, donde abrió su corazón y comentó un poco de los secretos que tenía para llevar una relación estable y sana. La celebridad confesó que no era algo sencillo, pero, en compañía de su esposo, tenían reglas claras que no podían romper.

“ En mi casa existe esa regla: el día que alguno diga que nos divorciamos, se hace; en la casa no se puede tocar esa palabra, eso no se toca. Podemos estar peleando sobre algo, pero eso no se dice, ni nadie se va a dormir fuera de la casa ”, comentó.

“ Si eso llegara a pasar, uno tiene que darse cuenta desde antes, eso de que de un momento a otro le dio la idea, no es así... Uno ya sabe cómo está haciendo las cosas, uno se da cuenta de que ya no hace las cosas iguales, y uno empieza a sentir una desconexión ”, afirmó, apuntando que todo estaba bien en su relación.

“Yo al principio dejé muchas cosas y deja de trabajar con mi primer manager porque él me decía que no quería trabajar, y la verdad es que yo no quería hacer nada, deja cosas y no me importa porque yo le aposté a esto y hasta ahora me ha funcionado, tal vez tendría una carrera brillante, pero yo amo la vida que tengo hoy”, dijo en el formato.