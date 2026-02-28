Gente

Miguel Varoni mostró radical cambio que tuvo y lució totalmente distinto; despertó reacciones: “Se quitó 20 años”

El artista compartió una decisión que tomó y que revivió una imagen de su pasado.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

28 de febrero de 2026, 6:46 p. m.
Miguel Varoni, reconocido actor.
Miguel Varoni, reconocido actor. Foto: Instagram @soyvaroni

Miguel Varoni logró consolidarse como una de las figuras más representativas de la televisión colombiana gracias a su inolvidable interpretación de Pedro Coral, el carismático protagonista de Pedro, el escamoso. Con una actuación marcada por el humor, la autenticidad y una preparación minuciosa, el actor dejó una huella particular en la audiencia, diferenciándose claramente de otros trabajos que ha desarrollado a lo largo de su carrera.

Su popularidad trascendió la pantalla y se reflejó en una comunidad de seguidores que creció de forma constante en redes sociales, interesados no solo en su trayectoria artística, sino también en su faceta personal.

A través de distintos espacios, Miguel Varoni compartió aspectos de su vida privada, sus proyectos profesionales y la relación que mantiene desde hace años con la también actriz Catherine Siachoque, mostrando un lado cercano y humano que fortaleció aún más el vínculo con el público.

Recientemente, el actor causó todo tipo de reacciones, debido a una publicación que realizó, donde mostró cómo lucía actualmente, luego de realizarse un inesperado cambio.

El artista, lejos de someterse a algún procedimiento estético, compartió imágenes de un video en el que se le veía visitando una estética para llevar a cabo una transformación en su look. Al inicio se le ve con su cabellera larga y de color negro, por lo que el ‘después’ no pasó desapercibido.

De acuerdo con el clip, Miguel Varoni regresó a su estilo de antes, llevando el pelo corto en la parte de atrás y un poco largo al frente, peinado hacia arriba. Al mirarse en el espejo, el famoso deslumbró con un semblante diferente y único.

Las personas no dudaron en reaccionar, afirmando lo guapo y atractivo que lucía, además de que había perdido “20 años” con ese cambio físico.

“Quedó como era hace 20 años”; “Ese es el Varoni que recuerdo”; “Se quitó 20 años de encima”; “Mero pinta”; “Superbién ese look”; “Se ve increíble”; “Son 20 años menos”; “Se ve demasiado bien”, entre otros comentarios.

Noticias Destacadas