Telemundo confirmó la salida de Miguel Varoni y con ello puso punto final a una de las etapas más influyentes de su historia reciente.

En un comunicado oficial, la cadena agradeció sus “años de valiosas contribuciones”, marcando el cierre de un ciclo que ayudó a definir la ficción hispana durante más de dos décadas.

Telemundo despide a Miguel Varoni y cierra una era clave de la ficción hispana

La salida de Miguel Varoni de Telemundo Studios marca un punto de inflexión en la televisión en español en Estados Unidos.

Tras más de dos décadas ligado a la cadena como actor, director y alto ejecutivo creativo, Telemundo confirmó oficialmente su desvinculación, poniendo fin a una de las relaciones más influyentes en la historia reciente de la ficción hispana.

La confirmación llegó a través de un comunicado oficial difundido el 17 de enero de 2026, en el que la empresa fue directa: “Miguel Varoni ya no forma parte de Telemundo Studios”.

El mensaje estuvo acompañado por un reconocimiento público a su legado profesional: “Le agradecemos sus años de valiosas contribuciones a la cadena y le deseamos mucho éxito en sus futuros proyectos”, señaló la compañía.

La información fue revelada inicialmente por El Espectador y replicada por otros medios especializados del continente.

La noticia puso fin a semanas de especulación, luego de que Varoni no apareciera vinculado a nuevas producciones ni a anuncios recientes del canal.

Finalmente, la propia cadena despejó las dudas y confirmó la salida de una de sus figuras más determinantes detrás de cámaras.

Miguel Varoni junto a Catherine Siachoque, una de las duplas más influyentes de la ficción hispana, dentro y fuera de Telemundo Studios. Foto: Getty Images

De ícono actoral a arquitecto creativo de Telemundo

El peso de la partida de Varoni va más allá de un cambio contractual.

Su historia en Telemundo comenzó en 2004, tras el impacto continental de Pedro el Escamoso, producción que lo convirtió en un referente de la televisión latinoamericana.

En la cadena estadounidense, primero se consolidó como actor en títulos como Te voy a enseñar a querer y La casa de al lado, antes de asumir un rol estratégico en la estructura creativa del canal.

Con el paso de los años, Varoni se convirtió en director creativo y vicepresidente de producción, liderando proyectos que redefinieron el perfil de Telemundo en plena competencia con las plataformas de streaming.

La propia cadena destacó que fue “parte fundamental de numerosas producciones”, tanto frente a cámaras como en el desarrollo de contenidos.

Entre los títulos más recientes asociados a su gestión figuran El Conde: amor y honor, Velvet, el nuevo imperio y Sed de venganza.

Todas ellas fueron series que apostaron por narrativas más sofisticadas y una factura visual alineada con los nuevos hábitos de consumo audiovisual, según recogieron El Espectador y Agencia PI.

La salida de Miguel Varoni se produce en un momento en el que Telemundo, al igual que otras grandes cadenas, ajusta su estrategia ante un mercado cada vez más fragmentado y competitivo.

Su trayectoria funcionó como un puente entre la telenovela clásica y las series dramáticas contemporáneas, un equilibrio que fue clave para sostener audiencias en Estados Unidos y América Latina.

Aunque Varoni no ha emitido hasta ahora una declaración pública extensa sobre su salida, reportes de prensa indican que su desvinculación se habría concretado a finales de 2025, tras culminar proyectos estratégicos para la cadena.

Su nombre, además, sigue ligado a nuevas iniciativas fuera de Telemundo, incluida la continuidad del universo de Pedro el Escamoso, uno de los personajes más recordados de la televisión en español.