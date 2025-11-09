Suscribirse

Aura Cristina Geithner destapó detalles de su polémico romance con Miguel Varoni: “Estaba casado”

La famosa actriz habló de su relación con el artista argentino.

9 de noviembre de 2025, 2:32 p. m.
La actriz reveló cómo fuera para ella la relación con el artista argentino.
Aura Cristina Geithner y Miguel Varoni | Foto: Instagram @crissgeithner - @soyvaroni

En medio del más reciente capítulo de Geniales y mayores (que yo), pódcast de Caracol Radio conducido por la periodista Vanessa de la Torre, la famosa actriz Aura Cristina Geithner estuvo hablando de algunos de los momentos más importantes de su vida personal y laboral, y compartió con su público anécdotas que la han marcado hasta el día de hoy.

Uno de los temas que más captó la atención de los usuarios de internet fue el romance que la mujer sostuvo hace varios años con el actor Miguel Varoni, cuando trabajaron juntos en las grabaciones de una telenovela.

Miguel Varoni y Aura Cristina Geithner
Miguel Varoni y Aura Cristina Geithner | Foto: Instagram: @soyvaroni @crissgeithner

Confesó que, en el momento en el que se conocieron y su amor empezó a renacer, ambos tenían parejas consolidadas y llevaban tiempos extensos dentro de una relación.

“Los dos nos enamoramos en esa novela. Éramos muy jóvenes los dos. Él estaba obviamente casado, yo tenía mi pareja en ese momento, con Óscar, que ya llevaba ocho años de relación, pero te voy a decir una cosa: lo que surgió en la telenovela fue algo que traspasó y creo que no solamente me ha pasado a mí, nos ha pasado a muchos”, mencionó la bogotana.

Sin embargo, dejó en claro que, actualmente, considera que les ‘faltó manejo’ en el momento, y de que pudieron haberle dado una dirección distinta a su romance para evitar inconvenientes, pues sus situaciones personales los pusieron en el ojo de la prensa y durante mucho tiempo se sintieron juzgados.

“Éramos muy jóvenes, asustados por la sociedad. Es que es así”, dijo Aura Cristina.

Por otro lado, dijo que aunque intentaron mantener su vínculo durante mucho tiempo, hicieron lo posible para mantenerse unidos y sanar su relación, pero esta llegó a su fin debido a las dificultades que les traía a nivel público y social, pues fueron juzgados por su público y no lograron cambiar el pensamiento de sus fanáticos.

Aura Cristina Geithner: &#39;Un día decidí DEJAR EL MIEDO y empecé a tomar las decisiones correctas&#39;

“Yo siento que nosotros duramos como cuatro años, pero fueron los cuatro años más difíciles. Más difíciles. No pudimos tener una relación sana Miguel y yo porque la gente no nos dejaba (...) Siempre nos veían como una relación pecadora, una relación prohibida. No sé”, aclaró frente a las cámaras.

Esto generó reacciones por parte de sus fanáticos, quienes se pronunciaron en la sección de los comentarios y compartieron sus opiniones.

“Una entrevista abordando temas de la realidad de una historia de vida de una mujer que ha mostrado sus facetas de actriz, cantante, emprendedora y enamorada, con los agridulces humanos de los procesos que permiten madurar, crecer y lograr la superación total”; “Me encanta que sea tan sincera y no tenga miedo de tocar esos temas” y “Siempre la he admirado, qué mujer tan espectacular”, escribieron.

