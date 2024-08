Aura Cristina Geithner sorprendió con impactante anécdota que vivió con el papá de Shakira: “era algo impresionante”

¿Shakira era fan de Aura Cristina Geithner?

“Si, lo hicimos en el año 94, ella estaba preparando su álbum de Pies Descalzos, todavía no era la Shakira que es hoy, majestuosa, amigable, trabajadora, talentosa. Recuerdo perfectamente que estábamos ahí en el aeropuerto y el papá, muy querido se me acercó, yo estaba en el furor de la Potra Zaina, y recuerdo que el papá de Shakira muy amoroso y muy humilde, se me acercó y me dijo ‘mi hija te admira, ella quiere llegar a ser como tú'”.