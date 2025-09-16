Catherine Siachoque aclaró tema personal con Miguel Varoni y puso freno a rumores: “Absolutamente nada”

Catherine Siachoque y Miguel Varoni llevan 29 años juntos, por lo cual son una de las relaciones más famosas y duraderas de la farándula internacional.

Sus vidas dieron un giro desde el instante en que se conocieron, pues lograron establecer un vínculo único y especial.

Pese a que han sido abiertos para contar parte de sus experiencias, momentos y anécdotas del día a día, la pareja ha quedado en el centro de los comentarios en ocasiones por el tipo de relación que sostienen, en la cual muestran que hay confianza, respeto y complicidad.

De hecho, recientemente, Catherine Siachoque visitó Colombia e hizo una gira de medios, en la cual respondió toda clase de preguntas sobre su realidad. La artista no tuvo problema en referirse a varios temas.

En una de las entrevistas que concedió, se le preguntó por los rumores de una supuesta relación abierta con Miguel Varoni, lo que implicaría un acuerdo mutuo para tener encuentros con otras personas.

La artista, bastante contundente, respondió sobre estas especulaciones que han salido en portales internacionales.

Catherine Siachoque y Miguel Varoni, respectivamente. | Foto: Instagram: @soyvaroni

En un clip de La Red, la actriz manifestó que no se iba a desgastar ni un poco con este tipo de comentarios, ya que solo era gente que vivía de hablar de vidas ajenas.

Al ser un tema íntimo y personal, Catherine Siachoque esquivó cualquier opinión.

“A mí no me importa, pueden decir lo que quieran (…), no voy a dedicar un segundo de mi tiempo a hablar de una persona que no conozco, que vive de hablar de otra gente, no tengo absolutamente nada por decir”, sentenció ante cámaras, haciendo referencia a lo dicho por Javier Ceriani, periodista argentino.

De esta manera, la colombiana aclaró que no le da relevancia a este tipo de información, pues tiene otras prioridades y asuntos importantes en los cuales enfocarse.

Catherine Siachoque ya había hablado de este tema en el formato Secretos de villanas, en el cual frenó a Aylín Mujica, una excompañera, por divulgar información que, según Siachoque, no es cierta.

“Aylín, a mí no me parece chévere, porque si uno se pone a divulgar todas las cosas que uno oye… Yo nunca he llevado un rumor tuyo a ningún lado y yo he oído rumores tuyos en los pasillos de Telemundo”, aseguró, bastante incómoda.