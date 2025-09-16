Suscribirse

Gente

Catherine Siachoque aclaró tema personal con Miguel Varoni y puso freno a rumores: “Absolutamente nada”

La celebridad se refirió a una noticia que rondó en medios, enfocada en su vida privada con el famoso actor.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

16 de septiembre de 2025, 2:58 p. m.
Catherine Siachoque y Miguel Varoni
Catherine Siachoque y Miguel Varoni. | Foto: La Red - Instagram @catherinesiachoque / Montaje SEMANA

Catherine Siachoque y Miguel Varoni llevan 29 años juntos, por lo cual son una de las relaciones más famosas y duraderas de la farándula internacional.

Sus vidas dieron un giro desde el instante en que se conocieron, pues lograron establecer un vínculo único y especial.

Pese a que han sido abiertos para contar parte de sus experiencias, momentos y anécdotas del día a día, la pareja ha quedado en el centro de los comentarios en ocasiones por el tipo de relación que sostienen, en la cual muestran que hay confianza, respeto y complicidad.

De hecho, recientemente, Catherine Siachoque visitó Colombia e hizo una gira de medios, en la cual respondió toda clase de preguntas sobre su realidad. La artista no tuvo problema en referirse a varios temas.

Contexto: Catherine Siachoque soltó confesión de su matrimonio con Miguel Varoni; se descachó con decisión: “No sé qué estaba pensando”

En una de las entrevistas que concedió, se le preguntó por los rumores de una supuesta relación abierta con Miguel Varoni, lo que implicaría un acuerdo mutuo para tener encuentros con otras personas.

La artista, bastante contundente, respondió sobre estas especulaciones que han salido en portales internacionales.

Catherine Siachoque y Miguel Varoni.
Catherine Siachoque y Miguel Varoni, respectivamente. | Foto: Instagram: @soyvaroni

En un clip de La Red, la actriz manifestó que no se iba a desgastar ni un poco con este tipo de comentarios, ya que solo era gente que vivía de hablar de vidas ajenas.

Al ser un tema íntimo y personal, Catherine Siachoque esquivó cualquier opinión.

“A mí no me importa, pueden decir lo que quieran (…), no voy a dedicar un segundo de mi tiempo a hablar de una persona que no conozco, que vive de hablar de otra gente, no tengo absolutamente nada por decir”, sentenció ante cámaras, haciendo referencia a lo dicho por Javier Ceriani, periodista argentino.

De esta manera, la colombiana aclaró que no le da relevancia a este tipo de información, pues tiene otras prioridades y asuntos importantes en los cuales enfocarse.

Catherine Siachoque rompe su silencio sobre RIVALIDAD con otra ‘DIVA’ – La Red |Caracol TV

Catherine Siachoque ya había hablado de este tema en el formato Secretos de villanas, en el cual frenó a Aylín Mujica, una excompañera, por divulgar información que, según Siachoque, no es cierta.

“Aylín, a mí no me parece chévere, porque si uno se pone a divulgar todas las cosas que uno oye… Yo nunca he llevado un rumor tuyo a ningún lado y yo he oído rumores tuyos en los pasillos de Telemundo”, aseguró, bastante incómoda.

“Se dicen y se rumoran siempre muchas cosas, pero que usualmente son inventadas y esparcidas por gente que es frustrada y envidiosa, porque no ha tenido la capacidad de poder mantener una relación duradera, estable, exitosa y feliz con un solo hombre. Entonces, la gente quiere ver qué hay allí, cómo daña eso que no ha logrado construir”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así se desarrolla la agroindustria con sello de exportación desde Córdoba: los jóvenes juegan un papel clave

2. Crece la lista: Atlético Nacional apunta a uno de estos tres técnicos para reemplazar a Gandolfi

3. Clarividente colombiana advirtió sobre sucesos que golpearían al mundo; se estaría cumpliendo predicción: “Me causa mucho susto”

4. Israel inició operación ofensiva terrestre en Gaza, en medio de fuertes críticas internacionales. “Está cometiendo un genocidio”

5. Maduro ironiza con la recompensa de Estados Unidos por su captura y se compara con Messi y Darwin Núñez

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel Varoni catherine siachoqueMatrimonio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.