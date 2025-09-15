Catherine Siachoque soltó confesión de su matrimonio con Miguel Varoni; se descachó con decisión: “No sé qué estaba pensando”

Catherine Siachoque y Miguel Varoni, reconocidos actores colombianos, lograron convertirse en una de las parejas más admiradas dentro y fuera del país, gracias a la estabilidad y complicidad que han demostrado a lo largo de los años. Su historia de amor comenzó hace más de dos décadas, durante las grabaciones de la exitosa telenovela Las Juanas, en la que surgió un vínculo especial que marcó el inicio de su relación.

Con el tiempo, esta unión llamó la atención del público tanto en televisión como en redes sociales, despertando la curiosidad sobre su vida íntima, sus proyectos profesionales y los hitos que marcaron sus carreras. Cada aparición o publicación compartida ofrecía un vistazo a la solidez de su romance, evidenciando la fortaleza de un lazo que ha perdurado en el tiempo.

Miguel Varoni y Catherine Siachoque llevan varios años de matrimonio. | Foto: Instagram @catherinesiachoque

No obstante, recientemente, Catherine Siachoque, que tomó decisiones en la actualidad sobre estudios, estuvo de visita en Colombia y concedió una serie de entrevistas para los medios nacionales. La celebridad no dudó en abrir su corazón, comentando un poco sobre el camino que ha recorrido con su esposo hasta el presente.

La famosa villana de telenovelas dialogó con La red y reveló el ‘descache’ que tuvo en su boda, pues tomó una decisión que luego la hizo replantearse. Pese a que no fue nada grave, sí manifestó que se le haría cambios a aquel día.

De acuerdo con lo que explicó, Siachoque no quiso maquillarse para su matrimonio, pues consideraba que se vería como “una señora”. Sin embargo, todo esto dio un giro y se terminó viendo a ella misma como si fuera a hacer otro tipo de ceremonia.

“Ese día yo no sé en qué estaba pensando y decidí que no me quería maquillar. Yo como: ‘No, es que voy a parecer una señora, no quiero, no quiero’. Medio me eché unas cositas, me agarré el pelo como si fuera a clase de ballet”, afirmó.

“Parezco como haciendo mi primera comunión”, agregó, con gracia.

En cuanto a esa fecha, la actriz, que contó sobre su relación, reveló que su vestido estaba pensado distinto, pero una promesa a su suegra la hizo modificar la idea y apegarse más a algo romántico.

“Si pudiera devolver el tiempo, estaría mucho más engalanada. Alfredo Barraza, que hizo mi vestido, quería un vestido como de diva... dorado, como con unas cosas con piedras. Pero yo le había prometido a mi suegra que mi vestido no iba a tener ni una pepita. Yo dije que quería uno así como el de La bella y la bestia, que estuviera como en el jardín. Me pusieron unas hojitas con mis camelias y listo”, comentó.