La actriz oriunda de Bogotá, Catherine Siachoque, inició su carrera como bailarina de ballet profesional y se destacó en diferentes obras teatrales por su actuación, lo que llevó a que grandes productores la contactaran para participar en producciones de televisión.

Siachoque es reconocida por sus interpretaciones en exitosas telenovelas y series como Pecados Ajenos, Sin senos no hay paraíso, La casa de al lado, Oscuro deseo y —la más reciente— en Amanecer.

En una entrevista con ¡HOLA! Américas, la actriz habló de sus proyectos profesionales y personales, pues ha logrado aparecer en Netflix y todavía tiene pendiente una promesa que piensa cumplir.

Este año, la capitalina establecida en Miami ha continuado con su carrera actoral y participó en tres producciones que se estrenaron hace poco: Amanecer, Consuelo y Reinas de las noches, que se encuentran disponibles en Canela TV, Televisa Univision y Amazon Prime Video.

Una de las preguntas fue con base a los personajes que realizó en dos de sus últimas interpretaciones, pues ambas tratan de una mujer que se enfrenta a las adversidades.

“Pues algo así tan dramático como puede ser la historia de Consuelo o la historia de Victoria, en Reinas de la noche, no creo, nada así tan dramático, tan fuerte”, respondió la actriz, añadiendo que considera que la vida la va llevando por caminos inesperados, pues en su caso, ella no pensó que llegaría a ser actriz.

“Creo que el éxito está en lanzarse sin miedo y con ganas, con ganas de hacer las cosas bien y de prepararse”, agregó Catherine, quien fue solista de la Compañía Colombiana de Ballet en Colombia y terminó tomando clases de actuación para sus presentaciones musicales y hoy en día, aparece en las pantallas.

Luego, en la conversación le cuestionan sobre si en algún momento ha pensado en retirarse o tomar una pausa, a lo que la mujer afirmó: “No creo que nunca haya querido hacer algo distinto a lo que estoy haciendo en el momento que lo estoy haciendo”, haciendo referencia a que muchos pensaron que se retiraría de sus clases académicas.

Siachoque también confesó que hizo la mitad de sus estudios, pero que ha tenido en mente terminarlos, pues cuando era pequeña le prometió a su padre que si él la dejaba ser bailarina, ella entraría a la universidad: “Y nunca se lo cumplí, y se lo cumplí ahora de grande”.