Catherine Siachoque revela que congeló sus óvulos y si planea convertirse en mamá

Desde hace más de 20 años, Catherine Siachoque decidió radicarse en Estados Unidos al lado de su esposo, Miguel Varoni y en tierras americanas ha logrado conquistar el corazón de muchos.

Sus admiradores están acostumbrados a saber sobre su vida profesional y personal y ahora, en medio de la promoción de la producción en la que va a participar, ha decidido conceder una entrevista para hablar sobre la maternidad.

La maternidad en la vida de Catherine Siachoque

Ser madre no ha estado dentro de los objetivos inmediatos de la actriz colombiana, sin embargo, no es un tema que haya echado en el olvido completamente.

En entrevista con TvyNovelas México, contó que hace un tiempo decidió congelar unos óvulos, pensando en la posibilidad de poder tener un hijo en un futuro.

“Ahí están, congelados. Tengo hasta los 56, según la ley de Estados Unidos, pero no es algo en lo que he pensado”, dijo al respecto.

Además, se refirió al tema de la maternidad y aseguró que esto no ha sido prioridad en su vida, ya que considera que la felicidad la encuentra cada persona en enfoques o en aspectos diferentes.

“Cada persona busca la felicidad como la quiera. Hay quien la busca teniendo cinco hijos y otros viviendo con su pareja o cuidando a sus papás”.

No es la primera vez que Catherine se refiere al tema y es algo que ella tiene muy claro desde que se casó con el actor y productor Miguel Varoni.

Según sus propias apreciaciones, un hijo no es lo que une un matrimonio, al contrario, asegura que están juntos con su esposo porque se quieren y no porque haya un bebé.

Catherine Siachoque revela que se sometió a tratamiento para quedar embarazada

El hecho de no soñar con ser madre no quiere decir que nunca hubiera hecho el intento de quedar embarazada.

En una entrevista hecha hace un tiempo a People, la actriz contó que en alguna ocasión habían pensado en ser padres con Miguel, por lo que se había sometido aún programa de fertilización asistida.

“Lo hice y no es un tema fácil”, aseguró la actriz.

Luego de no haber podido quedar embarazada, tomó la decisión de dejar a un lado el tema y enfocarse en otros aspectos de su vida.