Lina Tejeiro no descarta ser mamá; esto respondió cuando le preguntaron por la congelación de óvulos

Cada vez que puede, Lina Tejeiro interactúa con sus más de 9 millones de seguidores en Instagram, bien sea con cajitas para que pregunten a través de sus historias o mediante transmisiones en vivo, como las últimas horas.

Como es usual, no falta quien le pregunte por sus exparejas, Andy Rivera y Juan Duque, aunque también hay seguidores que indagan por preguntas más trascendentales, como si le gustaría tener hijos, a las que ella no duda en responder.

La presentadora y actriz afirmó que en este momento no es su deseo ser mamá, aunque ello no implica que no le gusten los niños, como algunos pueden imaginar. La duda de si quiere tener un descendiente o no radica en la responsabilidad que implica.

“Siempre he dicho que no y la gente me malinterpreta y creen que por decir que no, no me gusta los niños y a mí sí me gustan (…). Pero cuando digo que no quiero tener hijos es porque siento que es una responsabilidad demasiado grande”, dijo.

La también productora de contenido confesó que la maternidad le ha generado curiosidad debido a su amistad con Greeicy Rendón y Mike Bahía, pareja que en abril celebró el primer año de su hijo, Kai. Según ella, en más de una ocasión le ha preguntado a la cantante por el embarazo. Cuestiones como “¿qué se siente al tener un bebé en el vientre?”, han rondado por su cabeza.

En la transmisión en vivo, hubo una seguidora que le preguntó a Lina Tejeiro si no ha contemplado la posibilidad de congelar óvulos, a la que no le cerró las puertas.

“Mientras llega la persona, ¿por qué no?, pero no sé, ¿estás queriendo decir que se me está haciendo tarde?, ¿que me dejó tren? Pues que me deje porque yo voy en avión, en vuelo privado, jaja”, agregó.

Lina Tejeiro, ‘pillada’ comiendo empanada

Los famosos también se dan pequeños gustos culposos, como dice el adagio popular, entre ellos comer una empanada con ají en una tienda de barrio y pedirle al propietario, al ‘veci’, que le fíe porque dejó la billetera en casa. Son cosas que pasan. Si no, que lo diga Lina Tejeiro.

La actriz y presentadora respondió en su cuenta en Twitter al programa de entretenimiento Lo sé todo, del canal 1, por publicar una fotografía en la que se le ve comiendo empanada con lo que, al parecer, es una Pony Malta.

“Pillamos a Lina Tejeiro comprando en la tienda del barrio y las fuentes dicen que hasta pidió fiado”, escribió el programa televisivo, compartiendo la prueba del gusto culposo de la también productora de contenido.

Pero quien le maneja las redes sociales a Lo sé todo quizá no contaba con la respuesta de Lina Tejeiro, dado que no solo aceptó sin tapujos comer empanadas, sino que confesó que a veces lo hace fiado, como cualquier mortal más.

“Sí, me antojé de empanada, paré en una tienda y me di cuenta que no llevaba mi billetera, así que el vecino me fio”, expuso.

De la respuesta de Lina Tejeiro llamó todavía más la atención la segunda frase: “El veci sabe que yo le pago. A mí no me da pena decir que #SoyDeTienda”.

Sí, me antojé de empanada, paré en una tienda y me di cuenta que no llevaba mi billetera así que el vecino me fió.

El veci sabe que yo le pago.

A mi no me da pena decir que #SoyDeTienda https://t.co/uAg3jErxDh — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) May 15, 2023

Lo curioso, sin embargo, no solo fue el trino de Lina Tejeiro, sino los comentarios de algunos seguidores de su cuenta en esta red social, donde suma 1,7 millones de seguidores.

“Yo del tendero le cambio el nombre al negocio por “Rapitienda Lina” o algo así; tremenda publicidad le has dado al vecino. Y una empanadita con Pony Malta siempre cae bien, en el lugar que sea. Y los tenderos de barrio son los héroes anónimos que nos salvan de muchas”, expuso un fanático de Lina Tejeiro.