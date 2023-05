Lina Tejeiro respondió a programa de televisión que la ‘pilló' comiendo empanada y la señaló de pedir fiado

Los famosos también se dan pequeños gustos culposos, como dice el adagio popular, entre ellos comer una empanada con ají en una tienda de barrio y pedirle al propietario, al ‘veci’, que le fíe porque dejó la billetera en casa. Son cosas que pasan. Si no, que lo diga Lina Tejeiro.

La actriz y presentadora respondió en su cuenta en Twitter al programa de entretenimiento Lo sé todo, de Canal 1, por publicar una fotografía en la que se le ve comiendo empanada con lo que, al parecer, es una Pony Malta.

“Pillamos a Lina Tejeiro comprando en la tienda del barrio y las fuentes dicen que hasta pidió fiado”, escribió el programa televisivo, compartiendo la prueba del gusto culposo de la también productora de contenido.

Lina Tejeiro, actriz colombiana. - Foto: Imagen tomada de Instagram @linatejeiro

Pero quien le maneja las redes sociales a Lo sé todo quizá no contaba con la respuesta de Lina Tejeiro, dado que no solo aceptó sin tapujos comer empanadas, sino que confesó que a veces lo hace fiado, como cualquier mortal más.

“Sí, me antojé de empanada, paré en una tienda y me di cuenta que no llevaba mi billetera, así que el vecino me fio”, expuso.

De la respuesta de Lina Tejeiro llamó todavía más la atención la segunda frase: “El veci sabe que yo le pago. A mí no me da pena decir que #SoyDeTienda”.

Sí, me antojé de empanada, paré en una tienda y me di cuenta que no llevaba mi billetera así que el vecino me fió.

El veci sabe que yo le pago.

A mi no me da pena decir que #SoyDeTienda https://t.co/uAg3jErxDh — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) May 15, 2023

Lo curioso, sin embargo, no solo fue el trino de Lina Tejeiro, sino los comentarios de algunos seguidores de su cuenta en esta red social, donde suma 1,7 millones de seguidore.s

“Yo del tendero le cambio el nombre al negocio por “Rapitienda Lina " o algo así; tremenda publicidad le has dado al vecino. Y una empanadita con Pony Malta siempre cae bien, en el lugar que sea. Y los tenderos de barrio son los héroes anónimos que nos salvan de muchas”, expuso un fanático de Lina Tejeiro.

Lina Tejeiro, una de las protagonistas del programa 'La vuelta al mundo en 80 risas', junto a Lokillo. - Foto: Instagram

Entre los comentarios también sobresalieron: “¿Ya los famosos no pueden comer ni una empanada tranquilo, o sea?”; “que recomiende al veci para ir a comer empanada” y “mujer guerrera, de esas que van a restaurantes o a comer en la esquina, merecen el cielo”.

Lina Tejeiro presumió a su mamá este fin de semana

Este fin de semana los internautas conocieron a la gran mayoría de las madres, pues en Colombia se celebraba su día y centenares de personas compartieron en las redes sociales fotografías e imágenes de las mamás de cada uno e incluso las recordaban quienes ya no las tienen

Instagram @linatejeiro - Foto: Instagram @linatejeiro

Quién celebró la vida de su señora madre fue, entre otros, la reconocida actriz y modelo Lina Tejeiro, quien compartió un reel en su cuenta de Instagram en el que hay varias fotografías en las que aparece con su progenitora.

El video compartido no tenía ningún texto, pero la actriz lo ambientó con el tema Amor sincero de Mike Bahía. En especial el coro y la tercera y cuarta estrofa, en donde el artista le canta a la mamá.

“Por eso le pido a Dios que sea el que te acompañe, mi viejita linda, y que siempre te guarde. Que mientras vivas, nada te falte. Y que te dé salud, mi vieja. Pa’ que estés presente cuando mis canciones sean las que más suenen”, dice la canción.

“Y lo que me diste pueda devolverte. Te he necesitado todo el tiempo y siempre estuviste para mí. Tanto amor yo no me lo merezco. Gracias por hacerme tan feliz y cuidar de mí”, continúa el tema musical con el que Lina acompañó su video.

Asimismo, en la descripción, la nacida en Villavicencio escribió: “Feliz día mami @vibianatejeiro te amo. Gracias por tu amor, gracias por darme todo lo que tenías y podías. Gracias por hacerme una mujer fuerte”.