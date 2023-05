Maluma soltó palabrota para festejar su nueva adquisición; presumió un lujoso y costoso Ferrari

Maluma se convirtió en uno de los artistas y representantes del género urbano más famosos de la industria musical en el mundo, debido a la amplia y extensa trayectoria que construyó con sus canciones a lo largo de los últimos años. El colombiano tomó el impulso necesario para avanzar con paso firme en los escenarios internacionales, llenando a su público con su estilo y ritmos contagiosos.

El antioqueño saltó a la fama con su voz y sus letras, poniendo a bailar a millones de personas en el mundo con el toque que le dio a la escena artística. Poco a poco conquistó a sus fans, sumando éxitos y logros personales con los que soñó desde que era adolescente.

Recientemente, Maluma, también conocido como el ‘Pretty boy’, llamó la atención de sus fieles seguidores en redes sociales con una serie de videos en los que mostró la nueva adquisición que hizo. El paisa sumó a su realidad un particular lujo, el cual le puso los pelos de punta frente a las cámaras que lo estaban grabando.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el post de la cuenta oficial de Tik Tok de Maluma, el cantante recibió una inesperada sorpresa, la cual le cambió el semblante por completo. El clip reflejó el momento exacto en el que una mujer se acercó al colombiano y le comentó que era hora de destapar un objeto que le había llegado.

“Te llegó un regalito”, dijo la persona, a lo que el antioqueño preguntó si era real o no.

“Yo me levanté hoy y dije: me voy a dejar sorprender de la vida, vamos a ver la vida qué me trae hoy… No, no quiero salir, tengo nervios, téngame el celular”, comentó el artista, mientras se dirigía a la parte exterior de su casa.

Al ver el gran objeto cubierto con la manta roja, aprovechó para dedicar unas palabras y hacer referencia al esfuerzo que le tomó hacer realidad sus sueños hasta el presente. La celebridad musical enfatizó en que lo material llegaba con el trabajo, pero lo importante era recibir las cosas como resultado de la constancia y dedicación para salir adelante.

“Antes de cualquier cosa, quiero decir unas palabras importantes. Que todas estas cosas materiales son importantes y merecidas, porque he trabajado mucho para recibirlas”, mencionó al inicio.

“Lo más importante es que esta situación tiene que ser de motivación pa’ todo el que me está viendo, hi&%$, que los sueños sí se hacen realidad. Esto es una bendición más, fruto del trabajo y el sacrificio, pero vamos a seguir soñando porque esto es solo el principio. Si yo lo pude hacer, ustedes también”, agregó, esperando para descubrir de qué se trataba esta adquisición.

@maluma Otra más para los soñadores!!! 💪🏼🔥 A camellar duro que los límites están en la cabeza ♬ sonido original - Juan Luis

Al revelar de qué se trataba, los fanáticos detallaron que era un lujoso carro de marca Ferrari, el cual era de color morado con cojinería blanca al interior. El cantante se montó y no ocultó su expresión de felicidad, festejando con algunas palabrotas para dedicarle este objeto a sus seguidores y conocidos.

“Gracias Dios mío, a todo el equipo de Ferrari, esto es un sueño, de verdad. Esto es un sueño hecho realidad. Muchas gracias. Y a todos mis fanáticos, hij… esto es pa’ ustedes, porque los sueños sí se hacen realidad”, dijo, reflejando los nervios que corrían por su cuerpo.

“Ahora sí, les presentó MI UVITA”, escribió en el pie de foto, donde se observó que se trataba de un lujoso Ferrari F8, el cual ronda aproximadamente entre los 350.000 y 400.000 dólares, es decir, los casi 1.800 millones de pesos colombianos.

“Cabr%&, mirá esta mi$#%. ¿Lo prendemos?”, dijo en el clip, donde mostraba su brazo y compartía un poco de las funciones del excéntrico vehículo. “A soñar, muchachos, a soñar, que los límites solo están en la cabeza”, agregó para finalizar el contenido.