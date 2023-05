Shakira estrenó el videoclip de ‘Acróstico’; compartió emotivas imágenes junto a Milan y Sasha antes de irse de España. Véalo aquí

Shakira dejó sin palabras a millones de personas con el sorpresivo videoclip de ‘Acróstico’, una canción que nació de su corazón y el amor por sus hijos, Milan y Sasha. Las imágenes emotivas invadieron de principio a fin el video, llenando de nostalgia y emociones a quienes vieron todo el proceso de la familia en los últimos meses.

La colombiana lanzó un producto audiovisual distinto y único, donde involucró de lleno a los pequeños. Todo el trabajo estuvo enfocado en su unión con los menores, quienes cantaron junto a ella parte de esta letra.

La cantante involucró a sus hijos en esta canción y videoclip. - Foto: Fotograma, 1:55, Acróstico- YouTube Shakira

Shakira no solo llenó de emociones a sus fanáticos con la contundente letra que imprimió en este trabajo, ya que decidió darle un giro total a este proyecto y plasmó parte de los momentos que atravesó con sus hijos al abandonar España. Este resultado fue clave para mostrar un poco de las sensaciones y pensamientos que tuvieron cuando se decidió partir para siempre de Barcelona, lugar que fue su hogar por muchos años.

En el videoclip se detallaron fragmentos claves como el instante en el que empacaron su ropa, las cajas en las que alistaban sus objetos personales para abandonar la casa que habitaron con Gerard Piqué y los talentos que heredaron los menores al tocar el piano e interpretar junto a su mamá.

Cada parte de este contenido refleja la nostalgia, el amor y el cariño de Shakira por su familia, dándole prioridad al bienestar de sus pequeños, quienes lidiaron con toda la presión mediática tras la ruptura sentimental de sus padres.

La cantante compartió un emotivo video junto a sus hijos. - Foto: Tomada del instagram de Shakira

Esta canción, como dedicatoria, marcó un antes y un después en la carrera de la barranquillera, ya que está completamente enfocada en toda la felicidad y fuerza que le dieron Milan y Sasha a lo largo del tiempo. La colombiana destacó siempre el potencial de sus niños, quienes ya forman parte clave de su carrera como artista.

En el video musical se observó a Milan y Sasha sentados junto a Shakira tocando el piano, mientras interpretaban líneas de este tema. En las escenas se vieron detalles como las habitaciones, la decoración del lugar, los juguetes, las cajas de la mudanza y fotografías de los niños cuando eran bebés.

Con una duración de casi tres minutos, este video ya desató furor en los fans, quienes no esperaban la sorpresa de que los menores fueran protagonistas.

Los nombres ocultos en la letra

Este tema está cargado de amor, cariño y dulzura, expresando plenamente todos los sentimientos que lleva una madre por sus pequeños pese a cualquier situación o circunstancia.

La intención principal de este proyecto es la unión de letras en frases, formando así los nombres de quienes son los verdaderos protagonistas de la trama. La cantante supo jugar con esto, ocultándolos a lo largo de las líneas, las cuales fueron más evidentes en el primer videoclip que lanzó.

A lo largo de la letra, Milan y Sasha aparecen camuflados, demostrando una vez más el valor tan importante que tienen dentro de esta composición. Cada uno está presente en una parte de la producción, por lo que más de un fanático no se había percatado de la unión familiar que había de fondo.

Shakira se dedicó completamente al bienestar de sus hijos tras la ruptura con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

A pesar de que esta balada trajo recuerdos relacionados con la época en la que Shakira lanzó Antología, su esencia es completamente distinta y el estilo que plasma es contrario, dándoles protagonismo a las frases cortas y sencillas.

En apartes de estrofas de la canción se puede ver dónde están ubicados los dos nombres ocultos, basándose también en el videoclip de la letra que se estrenó el pasado 11 de mayo de 2023.

Milan

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba.

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos.

A veces corremos, pero no llegamos.

Nunca dudes que aquí voy a estar

El hijo mayor de Shakira fue mencionado en Acróstico. - Foto: Fotograma, 1:47, Acróstico / YouTube Shakira

Sasha

Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla; y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas