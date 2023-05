Shakira calló a medios que la criticaron por su lanzamiento; aseguraron que sigue “dolida” con Piqué

Shakira anunció días atrás el lanzamiento de un nuevo tema que llegaría a darle un giro total a los trabajos que había presentado en su pasado. La colombiana no se guardó la inspiración y plasmó un proyecto cargado de emociones y sentimientos que tuvo a lo largo de los últimos diez años.

Shakira conquistó con el lanzamiento de su nuevo tema (Photo by Jemal Countess/Getty Images) - Foto: Getty Images

La barranquillera estrenó Acróstico, una canción cargada de nostalgia, amor y cariño por sus hijos Milan y Sasha, quienes fueron la base para crear esta letra. Los dos pequeños llevaron a su progenitora a experimentar una mar de sensaciones, las cuales quedaron registradas en esta producción.

Con la presentación de este tema, Shakira volvió a enloquecer a sus fieles seguidores de todas las plataformas digitales, despertando toda clase de reacciones en quienes observaron de cerca la evolución que tuvo la celebridad en compañía de sus hijos. En las redes sociales cientos de comentarios y publicaciones fluyeron en apoyo a la cantante, expresando admiración por su proceso personal.

Acróstico es la nueva canción de Shakira dedicada a sus hijos - Foto: @shakira

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”, indica la primera parte, para después cantar: “Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran”, con lo cual hablaría de las cicatrices que quedaron y no se sanaron a fondo.

En este proyecto salieron los dos nombres de sus niños, puntualizando que fueron las piezas clave para que todo cambiara y la fuerza regresara a ella, apoyándose en el amor que les tiene y le dan el valor para continuar día a día.

Shakira dedicó emotivas palabras a su madre, Nidia Ripoll, y a sus hijos durante la primera edición de los premios Billboard Mujeres Latinas en la música. - Foto: Fotograma, 3:18, Shakira recibe su reconocimiento como 'Mujer del Año' | Billboard Mujeres Latinas en la Música - YouTube Telemundo Entretenimiento

Sin embargo, pese a todo el sentimiento que abundó en el lanzamiento, medios internacionales volvieron a arremeter contra la artista, hablando de la marca que quedó en su corazón tras terminar con Gerard Piqué. Aunque Shakira nunca mencionó a su expareja ni hizo alusión a algo específico, un portal catalán tiro una pequeña pulla sobre lo “dolida” que estaba.

Según lo que se observó, El Nacional de Cataluña compartió un artículo en el que se refirió a este lanzamiento, haciendo énfasis en las marcas que habían quedado en la cantante y el proceso que llevaba para perdonar al exfutbolista. El espacio informativo apuntó que la famosa colombiana estaba cambiando, dando pasos para pasar la página en la historia que quedó con el español.

“Increíble, ¿ha perdonado a Piqué? Quizás no, pero está dando pasos en esta dirección. La distancia es un bálsamo muy potente, las nuevas compañías también. Sigue dolida, pero todo pasa”, reseñó el portal.

La cantante y el exfutbolista terminaron en 2022. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

No obstante, no evitó irse contra Shakira, involucrando a sus hijos, a quienes afectaría de forma indirecta con las canciones y jugadas que hacía para responderle a Piqué. Allí se insinuó que podría ser el fin de la guerra que llevaban, dejando atrás lo crudo del romance que duró más de diez años.

“¿Es el principio del fin de la guerra? Ojalá que sí. Sobre todo por los críos, que no tienen ninguna culpa”, escribió el portal catalán, el cual ha seguido de cerca lo sucedido entre la expareja.

Por el momento, lo único claro es que Shakira calló a los críticos y evidenció que su intención con esta canción nunca fue tirarle al empresario, sino que, al contrario, buscaba dedicarle a sus pequeños una parte de su faceta artística, conservándola como pieza esencial en su carrera.