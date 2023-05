Piqué fue captado realizando inesperado viaje a un destino desconocido; coincidió con el estreno musical de Shakira

- Foto: Fotograma, 0:07, Pique Builds Dream 5-A-Side Using Footballers In His Contacts - YouTube John Nellis

Shakira la sacó del estadio con el esperado lanzamiento de su nuevo tema Acróstico, el cual pasó la página con Gerard Piqué y se enfocó directamente en sus hijos, Milan y Sasha. La barranquillera le metió mucha emotividad a este trabajo, logrando captar la atención de millones de personas que esperaban conocer otra faceta de su voz.

Acróstico es la nueva canción de Shakira dedicada a sus hijos - Foto: @shakira

En medio de esta dedicatoria llena de nostalgia y amor, las miradas de algunos medios y curiosos se enfocó en el exfutbolista, quien fue captado de una manera inesperada en un viaje que realizó. El español, mientras los fans estaban a la espera de este estreno musical, tomaba un avión con rumbo desconocido, dejando en el aire varias interrogantes.

Sin embargo, en exclusiva, EN Blau fue el medio encargado de destapar detalles sobre este desplazamiento del Gerard Piqué, quien sorprendió al no tomar un vuelo privado o pagar primera clase, teniendo en cuenta el tipo de figura pública que es. Las cámaras del portal catalán no perdieron la oportunidad y registraron todo, exponiendo al empresario en este escenario particular.

El exfutbolista mencionó a su expareja en una entrevista que concedió para hablar de fútbol. - Foto: YouTube John Nellis

De acuerdo con lo que relató el medio, Piqué fue visto en un avión que se dirigía a Italia, exactamente a Milán. El catalán tomó este vuelo de bajo costo y se mostró muy incómodo al tener que cruzarse con una gran cantidad de pasajeros que lo observaban al movilizarse por el vehículo aéreo.

El deportista viajó, sin llamar de más la atención, el pasado 11 de mayo en las horas de la mañana, esquivando los comentarios o miradas de quienes lo acompañaban en este avión. Se desconoció por completo el destino al que iba, pero sí se dejó ver muy prevenido e inestable en esta experiencia con la que terminó desatando comentarios.

“Un jueves cualquiera, a mediados de mayo, EN Blau ha coincidido con él en un avión. Y no era un jet privado como el de Shakira, ni un vuelo en First class. Era un humilde trayecto de Vueling, una compañía low cost, que iba de Barcelona a Milán. No iba a ver la semifinal de la Champions entre los dos equipos de la ciudad. El Milan-Inter se jugó el miércoles. El vuelo era del jueves 11 de mayo sobre las diez y media de la mañana”, reseñó EN Blau en exclusiva.

Piqué, a sus 17 años, habría sufrido un accidente que lo dejó en coma por algunos días. - Foto: Getty Images

Este espacio informativo, al coincidir con la estrella deportiva, logró detallar sus comportamientos y la actitud que llevaba en el vuelo. Allí lo describieron con una chaqueta oscura, unos lentes, una gorra y unos audífonos, los cuales ayudaban a evadir a su entorno.

“Piqué, chaqueta tejana, cara de pocos amigos, auriculares blancos en las orejas para evitar tener que hablar con nadie. Sus dos metros son difíciles de meter dentro de los incómodos asientos de Vueling. Se levanta y coge la maleta. Una maleta customizada con su etiqueta personal: Ge. Pe. G. P. Son las de Gerard Piqué”, agregó el medio.

Gerard Piqué realizó inesperado viaje que estaría relacionado con su proyecto de la Kings League. - Foto: @kingsleague

EN Blau enfatizó en la ausencia del equipo del exfutbolista y de Clara Chía, su novia, ya que no se les vio en este viaje, que podría estar dedicado a negocios. Allí se soltaron especulaciones sobre las razones de su partida de Barcelona, tirando pullas sobre sus cambios de planes y negocios a futuro con la Kings League.

“Piqué no va ni con servicio, ni con socios, ni en pareja. Sin Clara ni nadie de Kosmos que sea reconocible. Solo en Milán, la capital de la moda. Quizás tenía una cita con alguna modelo como Bar Refaelli. Piqué se sabe los negocios, exportar la King’s League a Italia. Recordamos que ha vendido los derechos televisivos a Telecinco y la capital de Mediaset, la sede de la central está en Milán, la casa de Silvio Berlusconi”, mencionó.

La pareja protagonizó una serie de fotos en un evento deportivo. - Foto: Twitter @ClaGerFans

Por último, el espacio relató una situación que se presentó en dicho vuelo con uno de los pasajeros, el cual se acercó a Piqué y le pidió una foto. El empresario accedió, de mala gana, retirándose rápidamente para no prestar mayor atención a otras personas.

“Un hombre calvo le pide un selfie inoportuno y Piqué acepta de mala gana. Parece pesado que en aquel momento donde todo el mundo quiere salir, alguien le pida la foto y encima le quiere entregar un papelito que Piqué, desganado, ni se mira ni acepta. Ser Piqué también es eso: soportar espontáneos que se hacen los conocidos”, puntualizó el medio.