Revelan prueba clave sobre Clara Chía y Shakira; saldría a la luz verdad sobre el pasado de la joven

Clara Chía protagonizó una fuerte polémica en los últimos días, debido a una serie de fotografías que se publicaron en redes sociales y los medios internacionales, donde se aseguraba que había sido captada en un lugar que fue muy importante para Shakira. La actual pareja de Gerard Piqué no escapó de las críticas, al punto de que recibió todo tipo de ofensas y burlas.

Según se observó días atrás, un par de imágenes mostraron que la española estaba en una terraza, luciendo un gorro y un sueter tejido, mientras hacía muecas y miraba hacia la ciudad. El portal catalán El Nacional fue el encargado de asegurar que estas postales habían sido captadas en la casa de Shakira, donde vivió por casi 11 años, desatando un fuerte alboroto que habría llevado a la relacionista pública a cerrar sus cuentas de Instagram.

Pese a que este tema no fue relevante por mucho tiempo, el contenido volvió a ser centro de conversaciones en algunos medios, debido a que se utilizó como defensa para atacar a Piqué por unas declaraciones que dio sobre el fin de un programa de entretenimiento. Laura Fa, comunicadora española, no dudó en mencionar a Clara Chía y sus supuestas fotos en la casa de la barranquillera, haciendo referencia a la “indecencia” del empresario al meter a su novia en este lugar.

Las imágenes salieron a flote en uno de los últimos episodios del pódcast Mamarazzis que graba con Lorena Vásquez, donde sentenció e hizo referencia a la pareja de catalanes: “Hablar de decencia o indecencia, teniendo en cuenta que este señor, una vez se fue la colombiana, lo primero que hizo fue meter a Clara Chía para que se haga unas fotos en la casa de Shakira. Me parece bastante indecente de su parte”.

Sin embargo, ante estas palabras que tomaron fuerza en redes sociales, una comentada cuenta de fans del exfutbolista y la relacionista pública salió en defensa de la joven de 24 años, revelando detalles que podrían desmentir que haya estado en la casa en la que habitó Shakira. Tras mostrar parte del balcón y apegarse a las declaraciones del periodista Marc Leirado, se demostraría que la catalana nunca estuvo en aquel lugar luego de que la colombiana se fue.

No obstante, la controversia no quedó ahí, pues el mismo perfil se encargó de indagar a profundidad y destapó una prueba clave que desmontaría las acusaciones en contra de Clara Chía. Basándose en un post de Instagram, aquella persona se percató que las fotografías no eran recientes y, por el contrario, se tomaron mucho antes de que la española coincidiera con Gerard Piqué.

“CONFIRMADISIMO NO ERA ESPLUGUES. Para todos los que hablaron boberías como la señora @Laura__Fa. Las imágenes tienen fecha del 22 de Marzo de 2021″, escribió la cuenta ClaGerFans, apuntando a que para ese entonces todavía vivía ahí Shakira con su familia.

CONFIRMADISIMO NO ERA ESPLUGUES. Para todos los que hablaron boberias como la señora @Laura__Fa. Las imágenes tienen fecha del 22 de Marzo de 2021 😘 pic.twitter.com/CuHQedfoHi — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) May 12, 2023

De igual manera, en este mismo post se compartió otro trino en el que se hizo referencia al pasado de Clara Chía, puntualizando en que la juzgaron mal por las fotos que le tomó Jordi Martin en una boda a la que asistió con Piqué, precisamente la primera vez que se dejaron ver en público. El perfil afirmó que la joven era muy “hermosa”, por lo que se notaba la mala intención del paparazzi por mostrar una imagen que era real.

“Y por otro lado con la fecha confirmada de las fotos 22/3/2021, hablemos de lo hermosa que siempre fue Clara, y como el paparazzi JM manipulo las fotos del casamiento de Anna Tormo para hacer daño. Es lamentable que la revista @hola se haya prestado a eso”, agregó.

Y por otro lado con la fecha confirmada de las fotos 22/3/2021, hablemos de lo hermosa que siempre fue Clara, y como el paparazzi JM manipulo las fotos del casamiento de Anna Tormo para hacer daño. Es lamentable que la revista @hola se haya prestado a eso pic.twitter.com/OlWab5404O — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) May 12, 2023

Lo cierto es que con esto queda claro que Clara Chía no posó en el balcón o terraza de la casa de Barcelona en la que vivieron los famosos, desmintiendo que existiera un “descaro” por parte de la catalana.