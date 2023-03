Revelan reacción de Clara Chía al ver primeras fotos que le tomaron con Piqué: “me arruinaron la vida”

Shakira y Gerard Piqué protagonizaron gran parte de las noticias de la farándula internacional durante el final de 2022, debido al anuncio de su ruptura amorosa tras más de diez años de relación sentimental. Los dos famosos decidieron tomar caminos diferentes, llamando la atención de los paparazis y periodistas.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

Uno de los temas que más despertó reacciones en los medios y las plataformas digitales fue la confirmación de la relación del exfutbolista y Clara Chía, una joven de 23 años, la cual dio bastante de qué hablar. Ambos españoles optaron por darse una nueva oportunidad, intentando pasar la página con todo lo que involucraba a la colombiana.

Gerard Piqué y Clara Chía en una de sus citas más románticas y 'conflictivas' - Foto: Europa Press

No obstante, esta unión siguió desatando olas de críticas y comentarios entre los curiosos, quienes se percataron de las actitudes y planes que llevó a cabo Gerard Piqué, lejos de lo que fue su noviazgo con Shakira. El deportista decidió mostrarse en público con su actual novia durante un matrimonio de un par de amigos, dejando a la vista de quién se trataba la mujer que le había robado el corazón.

Esta ocasión fue el escenario para que millones de personas conocieran a Clara Chía y le dieran rostro a la compañera sentimental del exdefensa del FC Barcelona. Según se conoció públicamente, Jordi Martin, famoso paparazi español, fue el encargado de compartir esta primera imagen en los medios, abriendo un nuevo capítulo en esta historia.

El paparazi Jordi Martin ha estado reportando la vida de Shakira durante mucho tiempo. - Foto: Instagram: @3gerardpique / @jordimartinpaparazzi / @Shakira

Recientemente, Jordi Martin concedió una entrevista a Shirley Radio, tocando distintos temas sobre su profesión como paparazi y reportero. El comunicador comentó acerca de su experiencia, relatando cómo sucedió todo con Piqué y la joven catalana en 2022.

Uno de los puntos que salió a la luz fue la afinidad y empatía que sentía el español con Shakira, teniendo en cuenta el dolor que le causaría ver estas fotografías de la pareja en aquel matrimonio. El fotógrafo puntualizó en que avisó al hermano de la cantante y tuvo conocimiento de lo mucho que la impactaron estas imágenes de su expareja.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

“Yo fui el primer fotógrafo que hizo las primeras fotos de Piqué y Clara Chía, fue la portada de la revista Hola el año pasado. Me acuerdo que al día siguiente de salir la publicación, yo avisé a Tonino que iba a salir eso. El día que se publicó esa portada, Shakira estaba abatida, hundida, estaba muerta y claro que pensé en ella”, contó en el diálogo.

De igual manera, el periodista mencionó un poco de cómo fue retratar a la verdadera novia del empresario, teniendo en cuenta que muchos tenían las expectativas por saber la identidad de aquella joven. Martin relató que la vio con un vestido, su pelo desarreglado y no perdió oportunidad para registrar aquel momento.

Así captaron a PIQUÉ presumiendo a su nueva novia CLARA CHIA MARTI de 23 años, asistiendo juntos a la boda de un amigo en la Costa Brava, mientras SHAKIRA paseaba a sus 2 hijos en un parque. Pues joven si, pero bastante ordinaria y sin chiste la tal CLARA. pic.twitter.com/VGmrU2QN8P — Doña Carmelita (@CarLon_2020) August 24, 2022

“Este verano, cuando hice esas fotos, que fueron en una boda, Clara Chía llevaba un vestido a rayas y se le marcaba un poco la barriga, tenía el pelo así un poco encrespado y me acuerdo que eso fue una lluvia de críticas a nivel mundial”, indicó.

No obstante, Jordi Martin fue claro en que tuvo contacto con un trabajador de Kosmos, compañero de Clara Chía, quien le comentó acerca de la reacción que tuvo la mujer al ver estas primeras fotos en la portada de una famosa revista.

“Un compañero de Kosmos, la empresa de Piqué donde trabaja Clara, me dijo: Jordi, qué fuerte, Clara Chía ha llegado muerta, abatida y llorando, diciendo que ‘esas fotos le han arruinado la vida’, que el mundo entero la está criticando, que hacen mofas riéndose de ella’”, señaló, dando paso a una opinión respecto a lo que hizo la española al meterse amorosamente con un hombre comprometido.

Clara Chía y Piqué destaparon su noviazgo en agosto pasado. Desde entonces, el acoso de la prensa y de los ‘shakilovers’ en redes sociales ha sido un dolor de cabeza para la pareja. - Foto: getty images

La conductora de Shirley Radio quiso saber si el paparazi no se había sentido mal por el impacto que generaban estas fotos en las personas, a lo que él fue enfático en que sí se llegaba a cuestionar un poco, pero con la novia de Piqué no sintió nada de pesar.

“Piensas: ‘Hostias, la cabeza de una chica de 23 años puede pesar’, ella no me da pena, de una vez lo digo, Clara Chía no me da pena”, agregó.

Gerard Piqué y Clara Chía pasean cogidos de la mano Europa Press Reportajes / Europa Press 06/2/2023 - Foto: Europa Press

Por último, Jordi Martin arremetió contra Piqué nuevamente, resaltando los motivos por los que no toleraba al famoso exfutbolista. En esta charla, el español puntualizó que no era amigo de Shakira, pero sí le tenía mucho respeto.

El reportero habló por primera vez de toda su travesía siguiéndole los pasos a Piqué y a Shakira. Fotos: @3gerardpique - @jordimartinpaparazzi - Foto: Instagram @3gerardpique - @jordimartinpaparazzi

“Piqué es un inmaduro, es un tipo que habla mal a la gente, que te mira por encima del hombro, es un prepotente, siempre me ha caído mal, muy chulo y grosero. Yo pensaba: ‘Pobrecita, no se da cuenta de lo que tiene al lado’. Pero como estaba tan enamorada, ¿quién era yo para decirle a Shakira que su marido hacía esto?”, mencionó.

“Yo siempre lo digo, yo no soy amigo de Shakira, yo tengo una relación de respeto con ella, yo la respeto”, agregó.

La cantante habría tomado decisión con respecto a su estadía en España. - Foto: Instagram @shakira

El periodista también afirmó que el ver a Shakira actualmente le generaba una buena sensación, ya que sabía lo mucho que le dolió terminar con el catalán: “Gracias a Dios está recuperada totalmente, a día de hoy yo la veo muy feliz”.