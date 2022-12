Jordi Martin, reportero que le siguió los pasos a Shakira, se sinceró y reveló que llegó a enfrentarse físicamente con Piqué

Gerard Piqué y Shakira fueron protagonista de una fuerte ola de noticias en la prensa internacional luego de que se confirmara y se hiciera oficial su ruptura amorosa a mitad de año. Los dos tomaron caminos distintos e iniciaron sus vidas desde cero, quedando en el foco de millones de personas de redes sociales y las plataformas digitales.

Una de las personas que estuvo detrás de los detalles que salieron a la luz sobre esta ruptura sentimental fue Jordi Martin, un reportero español que siguió los pasos de la colombiana y el español desde 2010, año en el que oficializaron su amor. El comunicador aprovechó sus contactos, hizo sus respectivos estudios y se especializó en las celebridades, conociendo a profundidad cómo era el vínculo entre ambos.

Martin fue el encargado de revelar varios secretos y noticias relacionadas con las infidelidades de Gerard Piqué, además de informar sobre los movimientos y cambios que hizo Shakira en su vida personal. El paparazi aprovechó cada oportunidad y sacó a la luz inesperadas imágenes de la cantante con sus hijos y los viajes que realizaron, además de dejar a la vista quién era la nueva novia del exfutbolista.

Recientemente, en diálogo con la revista TVyNovelas, el español se sinceró sobre esta experiencia de vida que tuvo en los últimos años y contó lo que ocurrió en su proceso por seguir a la expareja. El comunicador indicó que se enteró de las traiciones del exdefensa del cuadro catalán desde hace varios años, debido a información que recibió de personas que trabajaban en bares de la ciudad.

Tras asegurar que Piqué sí tuvo un romance con Bar Refaeli, exnovia de Leonardo DiCaprio, Jordi Martin fue interrogado sobre si había generado un lazo o vínculo afectivo con la pareja, a lo que él dio una respuesta negativa. El reportero español puntualizó en que con el deportista siempre existió una relación tensa, al punto de que llegaron a enfrentarse de forma física.

“Mi relación era nula con él, podría decir que bastante tensa, porque hasta hemos llegado a las manos, ha habido agresiones por ambas partes; siempre hemos tenido unas disputas muy fuertes, él jamás ha entendido mi trabajo y, además, ha sido un tipo muy impulsivo, arrogante y prepotente”, dijo el paparazi al medio.

De igual manera, no dudó en despacharse contra Gerard y comentar sobre su actitud, la cual calificó como “clasista, desagradable y maleducada”. Poco a poco mencionó sobre la familia del español, destacando la forma de ser de su madre, Monserrat Bernabeu.

“Es un tipo que cuando la gente realmente lo conoce, sabe que es desagradable, clasista, trata muy mal a la gente de a pie y generalmente mira por encima del hombro…Es un maleducado, casi igual a su padre. La mamá de Gerard es doctora y tiene otras cualidades más humanas; Monserrat es maravillosa, pero el padre es un narcisista. Yo nunca entendí cómo era que a Shakira se le caía la baba por él”, afirmó.

Por último, Martin enfatizó en que seguir a la expareja no fue nada fácil, pero con el tiempo entendió sus dinámicas, sus movimientos y sus desplazamientos. Allí quiso revelar que tuvo contacto con el hermano de Shakira, a quien le habló de las traiciones de Piqué.

De ninguna manera tuve que especializarme en ellos, porque ya estaba todo el mundo detrás. Desde el primer momento supe que Gerard le estaba siendo infiel a Shakira, es algo que ya he platicado con su hermano, le he dicho: ‘No puedo creer que con lo inteligente que es tu hermana, no viera esto’. De verdad, era muy evidente”, dijo.