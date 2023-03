Jordi Martin tuvo desagradable encuentro con Clara Chía y Piqué; le hicieron señas obscenas, lo insultaron y se burlaron de él

Gerard Piqué y Clara Chía se convirtieron en protagonistas de una fuerte ola de noticias en los medios internacionales, debido a toda la polémica que rodeó los lanzamientos musicales de Shakira con Bizarrap y Karol G. La pareja de catalanes se mostró tranquila, esquivando las preguntas y críticas en las plataformas digitales.

Sin embargo, por el pasar de los días más de un paparazi y periodista intentó conseguir declaraciones de los dos españoles, quienes se vieron involucrados indirectamente con la letra de estos proyectos artísticos. Un juego de palabra y algunas referencias reflejaron el pensamiento de la barranquillera con respecto a esta nueva relación que formalizó el exfutbolista.

No obstante, recientemente, Clara Chía y Piqué fueron protagonistas de un inesperado video en medios internacionales, debido a los comportamientos y actitudes que tuvieron con un reconocido periodista español. Jordi Martin volvió a verse cara a cara con el deportista y su novia, enfrentando acciones sorpresivas por parte de la pareja.

De acuerdo con lo que relató el paparazi en El gordo y la flaca, durante los últimos días tuvo que lidiar con una situación incómoda y desagradable, ya que el empresario y la joven de 23 años mostraron irreverencia y grosería en su contra, luego de que les preguntara por Shakira. Los dos españoles no dudaron en arremeter contra el reportero, manifestando sus ganas de lío.

Según relató Jordi Martin al programa de entretenimiento, un día estaba fuera de la casa de Shakira y los padres de Piqué, cuando se topó con el carro del exfutbolista. En la camioneta iba la pareja, la cual sonrió y entró al garaje de Montserrat Bernabéu y Joan Piqué.

Cuando salieron de la vivienda, el periodista se percató que Gerard aceleró con su auto e intentó “arrollarlo”, por lo que se corrió del camino y quedó pasmado.

“Les cuento que viví un episodio muy desagradable con Gerard Piqué y Clara Chía y estuve a punto de ser atropellado…les muestro qué sucedió”, dijo al inicio de su reportaje.

“Después de la nueva canción de Shakira, esta vez con Karol G, teníamos que buscar una reacción de Piqué y Clara. Se acaban de meter en el garaje de los padres de Piqué, es la primera vez que la captamos entrando en este lugar. Le preguntamos a Chía sobre lo que dijo Shakira de que Piqué la buscaba todavía, pero yo no entiendo nada, Clara se lo toma como broma”, mencionó.

En el relato, el comunicador afirmó que Chía y Piqué se limitaron a sonreír y burlarse de la situación, plasmando lo bien que se encuentra su relación amorosa en la actualidad. “Se limitaron a sonreír y burlarse un poco de la situación. Lo cierto es que la relación entre ellos está bien, se llevan de maravilla con la familia de Gerard y me dicen que los padres de él no ven la hora de que Shakira se vaya a Miami”, afirmó.

No obstante, todo se tornó tenso entre Martin, Piqué y Clara Chía, debido a que la camioneta del exfutbolista salió del garaje y aceleró con bastantes intenciones de esquivar al reportero. Cuando se encontraron en una carretera, la pareja comenzó a insultar, ofender y señalar al paparazi, quien iba en otro auto cerca de ellos.

“Esperemos a que salieran de la casa y ahí comenzó la lucha para que nos dijeran algunas palabras. Cuando salieron, Piqué aceleró la camioneta de tal manera que, por poco, me atropella”, puntualizó.

“Un poco más tarde nos cruzamos en la carretera y ambos se reían de mí, me insultaban y hasta me hacían señas obscenas. Horas más tarde, Piqué consiguió mi número de teléfono y me llamó diciéndome hasta del mal que me iba a morir”, agregó Martin, evidenciando este encuentro con un video.

Clara Chía hizo inesperado movimiento tras lanzamiento de canción de Shakira

En medio del auge que tomó este estreno musical, las miradas de algunos medios se posaron sobre Clara Chía y Gerard Piqué, quienes no se pronunciaron al respecto. Ambos fueron captados saliendo del apartamento del deportista, intentando esquivar las cámaras y las preguntas relacionadas con Shakira.

Al no obtener declaraciones de ninguno, un medio internacional aprovechó para percatarse de un inesperado detalle en redes sociales, el cual fue tomado como un movimiento tímido y sorpresivo de la joven catalana. Aunque esto pasó desapercibido, más de uno aseguró que sería una “reacción” tras la nueva canción de la barranquillera.

De acuerdo con lo que mencionó Vanitatis, Clara Chía reapareció en Instagram luego de haber cerrado su perfil personal de la red social ante la presión generado por algunas personas. El perfil se habría reactivado el pasado 1 de marzo de 2023, despertando curiosidad en quienes le habían perdido, supuestamente, el rastro a la joven en los escenarios digitales.

“La joven de 23 años ha permanecido firme en su rotundo silencio y quizás haya aprovechado este momento de modo estratégico para continuar con un perfil bajo sin provocar titulares”, escribió el medio con respecto a este regreso.

Lo cierto es que Clara Chía conservó su estilo de cuenta, la cual solo sigue a 175 personas y permite que la sigan 174, entre las que destaca Gerard Piqué. El perfil se mantiene privado y con ningún dato relevante a la vista, además de tener pocas imágenes al interior.

La imagen permitió ver a la española con un traje azul, su pelo rubio cubriendo parte de su rostro y posando acurrucada.

Clara Chía reactiva Instagram. pic.twitter.com/OnVac2dmoq — Colombia me gusta (@colombiamegusta) March 2, 2023

Es importante recordar que la relacionista pública fue centro de diversas noticias en la prensa rosa debido a una fuerte ola de publicaciones y perfiles falsos, los cuales se hacían pasar por ella con fotografías que no eran verdad. Este alboroto llevó a que muchos portales confundieran a la española con otra modelo, quien tuvo que salir a aclarar todo y pedir respeto por su imagen pública.