Las lecciones de vida que Shakira reconoció luego de la traición de Piqué con Clara Chía

Fue el pasado 4 de junio de 2022 cuando el equipo de comunicaciones de Shakira dio a conocer mediante un comunicado que la barranquillera y el exdefensa del Barcelona FC Gerard Piqué tomaron la decisión de separarse. Aunque en el momento no se explicaron las razones, más adelante los rumores de una infidelidad salieron a la luz.

El español habría engañado a Shakira con una joven de 23 años llamada Clara Chía, quien trabajaba con él en su empresa Kosmos y de la cual la artista era socia. Para desahogarse e ir revelando la verdad de lo sucedido, la cantante decidió lanzar varias canciones que relacionaban a su ex y a la nueva novia.

Shakira, Clara Chía y Piqué siguen en el foco de muchos a causa de su historia. - Foto: Montaje con fotos tomadas de Instagram: @shakira y @3gerardpique, respectivamente.

Te felicito, Monotonía, Music Sessions #53 y TQG fueron los sencillos que mostraron la verdad de la ruptura entre Piqué y la colombiana. La primera aparición que Shakira hizo para hablar sobre su separación fue en una entrevista para Elle, y allí dio un abrebocas de su nuevo trabajo musical que ha ido mostrando poco a poco.

Este lunes 27 de febrero, muchos seguidores de la colombiana estaban a la expectativa de lo que iba a decir en su diálogo con Enrique Acevedo en Televisa. A las 11:30 p. m. hora colombiana se dio inicio a la conversación y allí Shakira sostuvo que a veces la vida no sale como se planea, pero reconoció que este proceso le ha enseñado muchas cosas.

Shakira en entrevista en el Canal de las Estrellas. - Foto: Captura de vídeo/ Canal N+

Una de esas es que había soñado con tener una familia con mamá y papá bajo el mismo techo, pero que esto no se había logrado con Piqué, aunque intentaron arreglar la relación en varias ocasiones. A pesar de lo vivido con su expareja, Shakira dijo que se sentía muy agradecida porque debido a ello tenía a sus más grandes tesoros, sus hijos Milan y Sasha.

Otra de las lecciones de las que habló la barranquillera es que cambió su perspectiva sobre los hombres. Confesó que antes era muy dependiente de tener una pareja, pero que con lo sucedido se siente mucho más empoderada y autónoma; además, aseguró que “he logrado entender esa historieta desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma”.

Tras su separación, dijo sentirse un poco triste y, como es normal, todas las rupturas son dolorosas, pero que ahora su carrera va en subida y que esto la hace sentir muy orgullosa. “Tengo que estar más fuerte que una leona”, haciendo referencia a su rol como madre y mujer.

Y añadió: “Ahora voy de subida, tengo más confianza en mí misma, que eso es lo difícil para el ser humano, que no sabemos cómo vamos a reaccionar, no creemos en nuestra propia resiliencia. Yo no sabía que podía llegar a ser fuerte, siempre creía que iba a ser más bien frágil, pero hay que tener fe, fe en uno mismo”.

Una de las afirmaciones que hizo estallar los comentarios de miles de fanáticos de Shakira fue: “Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras. Estoy lista para el próximo ‘round’. Que venga la vida y que me muestre qué más hay”, pues muchos indicaron que era una indirecta para Clara Chía, así como ha enviado muchas más a través de las letras de sus canciones.

La barranquillera, de igual manera, manifestó que la mayoría de los seres humanos evitan constantemente el dolor, por miedo a sufrir, pero puntualizó que este hace parte de la vida y que hay que aprender a lidiar con eso.

“No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra la manera de compensarte. Siempre estamos evitando el dolor, y resulta que el dolor hace parte de la vida. Yo valgo por dos de 22″.