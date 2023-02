¿Shakira se va con toda contra Clara Chía?: “Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”

Shakira sigue cosechando éxitos tras su ruptura con Gerard Piqué, pues del dolor que le causó la infidelidad a la colombiana han nacido varias canciones que se han convertido en número uno, haciendo que facture vez tras vez.

Recientemente, en entrevista con Enrique Acevedo, el periodista de N+ en el programa En Punto, la colombiana lanzó más dardos llenos de fuego, pero eso sí, sin mencionar con nombre propio a su verdugo, diferente a como lo hizo en la Music Session #53 con Bizarrap, en donde lo único que le faltó fue ponerle el apellido de la nueva novia del exfutbolista.

Shakira, Clara Chía y Piqué siguen en el foco de muchos a causa de su historia. - Foto: Montaje con fotos tomadas de Instagram: @shakira y @3gerardpique, respectivamente.

En los adelantos de la entrevista que saldrá al aire el próximo lunes 27 de febrero, la barranquillera se fue con toda, al parecer, contra Clara Chía, pues aseguró que “hay un lugar reservado en el infierno para que ellas mujeres que no apoyan a otras”.

Shakira en el video de TQG. Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

Asimismo, contó detalles detrás del éxito musical que hizo con el argentino, pues al parecer fue sugerencia de uno de sus hijos, quien le habría dicho: “‘¡Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el dios argentino!’ y le digo ‘mira, mira, ¡mira quién me ha escrito!’ y era Bizarrap”.

Shakira en la sesión de fotos para su portada de la revista Elle. Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

Después de esto, la cantante asegura que se siente preparada para todo aquello que tenga la vida para ella, pues es cada vez más fuerte: “Estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y que me muestre qué más hay... a ver”, expresó con determinación.

Y es que las últimas canciones que Shakira ha lanzado al mercado dan cuenta de cómo terminó la relación que sostuvo por cerca de 12 años con el exfutbolista del Barça, Gerard Piqué, pues los versos son totalmente explícitos y la colombiana no se ha guardado nada.

‘Te felicito’, la canción entre Rauw Alejandro y Shakira - Foto: JAUME DE LA IGUANA

Inicialmente cantaba en conjunto con Raw Alejandro, Te Felicito, mientras iba develando detalles: “No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes [...] La gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos, tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti”.

Seguido de esto, llegó una bachata que hizo con Ozuna ‘el negrito e’ojos claros’, con Monotonía, en donde dejó ver que lo que venía sucediendo no era nuevo y también mostró al mundo cómo se estaba sintiendo en una relación donde alguna vez hubo amor, pero ya no lo había.

Shakira y Ozuna lanzan "Monotonía". Foto: Instagram @ozuna - Foto: Foto: Cortesía.

“Nunca dije nada, pero me dolía. Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que un día fuimos. [...] De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo”, entre más frases muy contundentes.

El 'outfit' que usa Shakira en 'TQG'. - Foto: Captura de video canal oficial @KarolGMusic

Luego llegó la icónica Music Session #53 que hizo en colaboración con el argentino Bizarrap, en donde fue mucho más explícita en cuanto a lo que había ocurrido, pues mencionó a Piqué, a Clara (su novia), lo incómodo que era tener a su suegra como vecina y lo difícil que fue para la barranquillera estar en un país en donde siempre jugó de visitante.

"Tiradera" de Shakira contra Piqué. - Foto: Video de Youtube Bizarrap y tomada de Instagram @3gerardpique

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda [...] Tiene nombre de persona buena, Clara-mente, no es como suena [...] Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén. Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también”, entona con gran decisión.

Finalmente, en el hilo conductor de la música de Shakira, llega la colaboración que hizo con Karol G, en donde ambas unieron su dolor por un amor no correspondido que rápidamente les consiguió un ‘supuesto reemplazo’; por lo que las colombianas también les ‘tiraron’ un par de frases sarcásticas a Yailín y a Clara, respectivamente.

Shakira y Karol G en el video de su nueva canción juntas - Foto: Video oficial TQG

“Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”, debido al gran cambio físico que tuvieron después de terminar con ellas Anuel y Piqué.