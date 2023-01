La pista que le aclaró a Shakira la infidelidad de Piqué estaba en la nevera de su casa; así descubrió el ‘dulce’ pecado

Los pormenores sobre la separación entre la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué siguen a la orden del día. Ahora es el Daily Mail, diario del Reino Unido, el que revela la supuesta pista que le dio a entender a la barranquillera que su pareja le era infiel.

Según recogió en su portal web el medio británico, la artista ya había hecho referencia a este elemento en el video de la canción Te felicito, tema con el que comenzaron las dedicatorias a Piqué y que fue seguido por Monotonía y Sesión #53, la más reciente y directa según los seguidores de la cantante.

En su informe, el Daily Mail asegura que todo se trata de un tarro de mermelada de fresa y entrega algunos detalles de cómo Shakira se dio cuenta de lo sucedido; en su publicación indica que la colombiana se encontraba viajando fuera de casa y a su regreso, al abrir la nevera, se percató que alguien se había acabado esa conserva.

La cantante, que suele utilizar gran simbología en sus videos, ya habría dado pistas sobre este tema en Te Felicito. - Foto: Captura video Te felicito YouTube @Shakira

Según ShowNews Today, citado por Daily Mail, esto le llamo la atención y le hizo sospechar de la traición de Piqué, pues aseguran que ni a él ni a los hijos de la pareja les gustaba ese alimento, lo que dio pie a que Shakira dudara sobre la visita de alguien más a su residencia mientras estuvo ausente.

Esta hipótesis tiene conexión con el video de Te felicito, éxito de la barranquillera junto al cantante Raw Alejandro y en el que ella habría hecho referencia a esta pista en una de las escenas de videoclip.

Allí, sobre el minuto y medio del video, Shakira abre un refrigerador y aparece la cabeza del artista dentro de él, lo que sería una clara alusión al episodio con la mermelada de fresa que habría llevado a la exprotagonista de Oasis a confirmar la traición de Piqué con Clara Chía.

El cantante Rauw Alejandro colaboró con la colombiana en ese video y es su cara la que aparece dentro del refrigerador. - Foto: Captura video Te felicito YouTube @Shakira

El mal momento de Piqué con Clara Chía

Piqué y Clara Chía son los que más han sufrido cada frase de la canción de Shakira con Bizarrap, pues no solo están mencionados directamente en ellas, sino que cada palabra tiene un significado profundo y un escenario tras bambalinas que la española ha tenido que descifrar y que –finalmente– le ha dado luces para confrontar al catalán, pues hay una estrofa específica que la puso a dudar y de qué manera, ya que, al parecer, ya no está viviendo con el deportista y ahora empresario.

Tal como informa la conductora española Laura Fa, del show televisivo Mamarazzis, Clara se habría dado cuenta de que el final de la relación de Shakira pudo haber tenido un retroceso y todo por iniciativa de Piqué, quien quizás habría tenido dudas luego de terminar con la colombiana y posiblemente habría vuelto a “pedirle cacao” a la barranquillera, quien le habría dicho que no, pues el pasado diciembre firmaron la separación definitiva, plasmada en un documento legal.

La frase de la discordia habría sido la siguiente: “Yo contigo ya no regreso. Ni aunque me llores ni me supliques”, frase que, según la comunicadora, tendría un trasfondo muy profundo que nadie habría captado, pues, según esto, Piqué ya habría hecho el intento de volver con Shakira y le habría pedido que reversaran su separación. Sin embargo, esto no se dio.

Shakira también mencionó a su exsuegra en la canción con Bizarrap; con ella las cosas tampoco terminaron bien. - Foto: Getty/Twitter

Estas reflexiones de Fa llegan cuando el diario El Español anunció que Clara Chía no está viviendo en el apartamento que dispuso Piqué para su nueva vida con la española, que respondería a una estrategia de la joven para evadir a la prensa rosa, que está siempre en la puerta de dicha residencia a la espera de un contacto directo con la pareja para indagarles sobre la situación con la ‘Sesión # 53′.

“Consciente de que esa casa estará plagada de prensa y cámaras, como uno de los grandes epicentros de interés mediático, Chía ha ‘desaparecido’, optando por arrullarse en el calor familiar. De este modo, ha evitado las incómodas preguntas de los reporteros”, dice el medio español; sin embargo, esta distancia también se habría dado por lo mencionado en Mamarazzis, pues es bien sabido que los momentos de crisis de Chía siempre terminan apaciguándose en la casa de sus padres, como sucedió a finales de 2022, cuando ella tuvo un bajón depresivo debido a los constantes asedios de la prensa y el acoso de los cibernautas en las redes sociales.