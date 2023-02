Shakira: sus hijos fueron pieza clave en canciones que sacó contra Pique; calló a quienes decían que no “pensaba en los niños”

Shakira dejó sin palabras a miles de personas con la reciente entrevista que concedió para un programa de televisión. La cantante decidió abrir su corazón y develar varios detalles de lo que fueron los últimos meses en su vida, dejando de lado el nombrar a Gerard Piqué y a Clara Chía.

Shakira en entrevista con Enrique Acevedo. - Foto: Enrique Acevedo en Instagram

La colombiana aprovechó este espacio para sincerarse sobre el momento que atravesó, la reconstrucción interna que hizo y los cambios que adoptó a su vida, entendiendo que los sueños no siempre se cumplían como se esperaba. La barranquillera dialogó desde el corazón, soltó comentarios y frases únicas, despejando por completo vivencias que experimentó en el presente.

Sin embargo, en la entrevista que sostuvo con Enrique Acevedo, periodista de En Punto, Shakira aprovechó para elogiar y hablar del proceso que llevó con sus hijos, Milan y Sasha, quienes fueron una pieza fundamental en la creación de sus últimas canciones. La cantante fue clara en su posición al respecto, callando a quienes la criticaron por, supuestamente, no pensar en sus hijos al momento de lanzar estas producciones.

Shakira se dedicó completamente al bienestar de sus hijos tras la ruptura con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

De acuerdo con lo que quedó plasmado, Shakira reveló que sus dos pequeños niños se ubicaron como participantes activos de su regreso en la carrera musical, ya que constantemente tenían algo que decir, opinar o compartir de los proyectos que saldrían a la luz. Los menores soltaban ideas o sugerencias, las cuales eran escuchadas por la artista y aplicadas en los conceptos.

“Ellos tienen una participación ahora en mi carrera bastante activa, tienen buenas ideas, tienen mucho criterio y opiniones, siempre estoy escuchando sus opiniones y siempre tienen algo que decir”, dijo la colombiana en la charla con el periodista.

La barranquillera comentó que cada uno de los niños participó de alguna forma en la construcción de sus temas o piezas audiovisuales. Ambos hijos soltaban ideas que le quedaban sonando a ella y terminaban apareciendo en los videoclips.

Este fue el caso de Te felicito, en compañía de Rauw Alejandro, donde Sasha compartió algo relacionado con robots y Milan quiso ver el fuego verde que aparecía en las escenas.

“En el video de Te felicito, Sasha, el menor, tuvo la idea del robot, y Milan pensó en el fuego verde”, contó la celebridad, asegurando que los dos niños eran claves en la parte audiovisual de sus proyectos, más no de las letras que iban con los ritmos.

Shakira en Te Felicito. Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

De igual forma, Shakira habló de Monotonía, apuntando que no tenía a la mano diseños claros y de su gusto, por lo que terminó pidiéndole ayuda a su hijo menor para que le colaborara con ideas. El menor de la familia no lo pensó dos veces y se ingenió un diseño en su iPad, conquistando la atención de su mamá.

“Por ejemplo, el arte gráfico, el diseño gráfico de Monotonía lo hizo Sasha en su iPad. No me había gustado lo que me habían mandado los diseñadores de Sony y le dije: ‘a ver Sasha, ¿tú qué opinas?’ Me dijo: ‘Mami, yo te lo hago’. Cogió y se puso en su iPad y me lo mandó”, mencionó.

Shakira finalizó esta parte de la entrevista afirmando que sus hijos eran muy inteligentes, despiertos y críticos, por lo que estaba encantada con esa sensibilidad que transmitían. Allí fue cuando Milan le aconsejó y pidió que colaborara con Bizarrap, uno de los argentinos más famosos del momento en la música internacional.

“Yo creo que los niños tienen una sensibilidad especial y yo los escucho. Lo de la Sesión 53 es el resultado de una sugerencia de Milan. Me dijo: ‘mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, es el dios argentino’. Recuerdo que tengo un audio de Milan, enviado a mi mánager, donde le decía que yo tenía que cantar con Bizarrap”, relató entre risas.

La cantante durante su Music Session #53 con Bizarrap. - Foto: Fotograma, 0:34, BZRP Music Session #53 - YouTube Bizarrap

La barranquillera enfatizó en cómo sus niños estaban creciendo y adoptando posturas respecto a las cosas, decidiendo qué les gustaba y qué no, cómo manejar todo y así ser bastante claros con lo que querían.

“Cuando estábamos editando el video me dice: ‘Mamá, estabas un poquito lejos del micrófono, hay que arreglar esto y esto’. Tiene un ojo crítico como su madre en ese sentido, se parecen mucho en la forma, la manera en la que van despuntando sus intereses, lo que les gusta y lo que no. Siempre los escucho”, finalizó.

Gente diciendo Shakira no piensa en sus hijos al momento de hacer canciones al ex

Shakira: Milan le hablo a mi manager para que cantará con bizarrap, Sasha hizo el diseñó de Monotonía y la idea del fuego verde. Niños con el IQ de ella pic.twitter.com/XIfMCe3DA2 — Shakira en español 🎶 (@shakiracarla) February 28, 2023

Es importante recordar que en más de una ocasión Shakira fue criticada por, supuestamente, no contemplar el “daño” que le haría a sus hijos con estas propuestas musicales, las cuales eran indirectas para su expareja. La cantante no se había referido a esto, pero con las declaraciones que hizo marcó la pauta en que sus niños están al tanto del regreso a la escena artística.