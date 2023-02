Shakira: “Se que soy una leona.. He logrado sentir que yo soy suficiente”, así habla de su renacer tras la traición de Piqué con Clara Chía

En la primera entrevista que da en video, tras su ruptura con Piqué, Shakira se ve tranquila y sobre todo feliz. La colombiana brilla con luz propia y está llena de éxitos. Sufrió y no le da pena reconocerlo, porque lo ve como una experiencia que la hizo mejor.

La barranquillera habló con el periodista Enrique Acevedo, quien dirige el programa ‘En Punto de N+’, cadena mexicana de noticias del grupo Televisa. “Hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir”, dijo.

La artista aseguró que ella también era de las mujeres que creía en los cuentos de hadas. “Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse” y que pensaba que la vida plena era tener esa familia tradicional de mamá y papá. Hoy sabe que no es necesario.

“No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte”, agregó. Y reflexionó sobre cómo este proceso la ha hecho entender que no necesita nada más. “Cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sale fortalecida...He logrado sentir que yo soy suficiente. Se que soy una leona, concluyó.

La artista contó que tuvo un renacer tras la canción con Bizarrap como de foto de “antes y después”

El bombazo

Después de varios días de expectativa, las colombianas Shakira y Karol G presentaron al mundo este 24 de febrero su canción ‘TQG’, que es parte del más reciente álbum de la reguetonera paisa, Mañana será bonito, el cual reúne colaboraciones con distintos artistas.

La letra de esta colaboración, como era de esperarse, unió a las dos colombianas en torno a un tema en común: la desilusión amorosa. Shakira, por su separación a mediados de 2022 con Gerard Piqué, tras doce años de relación; y Karol G por su ruptura con el puertorriqueño Anuel AA, luego de tres años de amor en jets privados, vacaciones en destinos paradisíacos e incluso una pedida de mano. Sin embargo, sus caminos se separaron y en febrero de 2021 la pareja comunicó su ruptura.

De ahí que ‘TQG’ sea una suerte de carta al desamor que contiene indirectas tanto para el exdefensa del Barcelona FC como para el intérprete de ‘Qué nos pasó'.

La canción inicia en la voz de Karol G: “La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. (...) Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”...

Mientras la barranquillera canta: “Verte con la nueva me dolió, (...) lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río”...

El furor y la expectativa por esta nueva canción se había acrecentado esta semana luego de que las artistas compartieran apartes del videoclip, nada menos que en Times Square, en Nueva York, lo que desató la euforia de miles de fanáticos.

La pieza audiovisual se había grabado a comienzos de enero, en Barcelona, pero la colombiana le habría pedido a Karol G aplazar el lanzamiento de ‘TQG’ para no opacar la colaboración con el productor argentino Bizarrap, la ‘Session n.° 53′, que hasta el momento suma más de 400 millones de reproducciones en YouTube y Spotify.

El nuevo álbum

Bajo el sello de Universal Music, Mañana será bonito es el cuarto álbum de estudio de la artista urbana, que el pasado fin de semana se consagró como la primera artista urbana en conquistar La Quinta de Vergara, el exigente escenario de Viña del Mar, donde la colombiana se quedó con la Gaviota de Oro.

El nuevo trabajo discográfico reúne, además de Shakira, colaboraciones con artistas como Romeo Santos, Sech, Quevedo, Bad Gyal & Sean Paul, Angel Dior & Justin Quiles, Sech, Carla Morrison, Maldy y Ovy On The Drums.

A finales de diciembre, la artista expresó en su cuenta de Twitter que había pedido el lanzamiento de su cuarto álbum como regalo de Navidad. Publicación que entusiasmó a todos sus fanáticos y que además fue dedicado a su hermana mayor, como reveló en el pasado festival de Viña del Mar, donde se llevó dos gaviotas.

Según había expresado Karol G, en una entrevista con The New York Times, Shakira y ella llevaban años planeando una colaboración musical, pero no habían encontrado la canción idónea para llevarla a cabo.

Por ello, cuando Karol G advirtió que Shakira hablaba —y cantaba— abiertamente sobre su ruptura con Gerard Piqué y su vida sentimental, quiso ofrecerle a la de Barranquilla un tema de desamor en el que se “dejaba ir mucha ira” y que iba a incluir en su nuevo álbum.

Algunos de los sencillos que forman parte de su más reciente álbum ya fueron estrenados: ‘Mami’, ‘Provenza’, ‘Gatúbela’, ‘Cairo’ y ‘X si volvemos’.

Sin embargo, el álbum tendrá 17 canciones de las cuales la cantante está muy orgullosa. Y así lo hizo saber en su cuenta de Instagram: “Esta es la carita de mi álbum. Se las presento con todo el amor y orgullo que guarda este pechito. La verdad, no puedo creer que me aguanté tanto para revelar esta fecha y que hoy por fin les puedo contar”, publicó la antioqueña de 32 años.

Cabe resaltar que no es la primera vez que la cantante de ‘Provenza’ hace referencia en sus letras a su pasada relación con Anuel. Ya en su canción ‘Mamiii’, que se estrenó en marzo de 2022, se desahogaba llamándole ‘pendejo’.

“Ya sé que fui mucha mujer / y no lo viste por pendejo” o “Tus ganas de volver murieron en el intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien, porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú qué gonorrea pagándome así”, canta la colombiana en ese tema.

