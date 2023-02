Shakira revela con detalles su proceso de duelo tras la ruptura con Piqué, “Hay que recoger los pedacitos del suelo”

Shakira dio su primera entrevista en video desde su ruptura con Piqué. Habló con el periodista mexicano Enrique Acevedo en el programa El Canal de las Estrellas del canal N+ y reveló la importancia de vivir el duelo para poder superar una situación dolorosa.

“Hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir”, dijo la barranquillera cuando habló de como tuvo que enfrentarse a estar sola y vivir una ruptura dolorosa. Además, explicó que durante su experiencia descubrió que para lograr sanar completamente tuvo que sentir el dolor y pensar en él, analizarlo y pasar por él.

Shakira, admitió que antes dependía emocionalmente de los hombres, “Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse”. Confesó que vivía en una fábula en la que soñaba con una familia tradicional, padre y madre viviendo bajo el mismo techo con sus hijos, pero reconoció que se dio cuenta que “no todos los sueños se hacen realidad” y que tuvo que pasar por este proceso de aceptar estar sola y encontrarse a sí misma.

Shakira en entrevista en el Canal de las Estrellas. - Foto: Captura de vídeo/ Canal N+

“Ahora me siento completa”, explicó. Ella ya sabe que no necesita un hombre en su vida para ser feliz y que además ahora tiene que ser “Mas fuerte que una leona” por sus dos hijos. Sin embargo, en medio de su conversación reveló que definitivamente no hubiera podido alcanzar su fortaleza actual sin haber vivido todo el duelo y sobre todo poder desahogarse como lo hizo en la sesión que tuvo con el productor argentino Bizarrap.

La canción titulada Session #53, no solo fue un fenómeno mundial que dejó frases icónicas como “las mujeres ya no llora, las mujeres facturan” o “cambiaste un Ferrari por un Twingo”. La canción llegó a ser tan viral que se han conocido videos de niños cantándola a todo pulmón, y ha generado varios debates en torno al papel de la mujer, su rol en la sociedad y la infidelidad. Pero además, para la barranquillera fue un espacio de desahogo que le permitió sacar y soltar el dolor que acumulaba dentro de sí.

sudadera Shakira music session 53 con Bizarrap bzrp, con una de las frases icónicas que dejó su colaboración. - Foto: twitter @shakira

“Si pudieran tomarme una foto de antes y después de grabar la sesión me vería muy diferente”, explicó. Shakira comentó que la mujer que entro al estudio no fue la misma que salió de él, pues la tiradera en contra de su ex marido cumplió un papel terapéutico en su vida. “Sin ella (la sesión) estaría en un lugar mental muy distinto”. La cantante, procedió a agradecer a Bizarrap por darle el espacio y por ayudarla en este proceso tan duro que le ha dejado la vida patas arriba.

En la entrevista, Shakira además mencionó que la sesión es algo muy importante para ella, pues se alegra de haber roto tantos récords y llegado tan lejos con un trabajo suyo en español. Hay que recordar que varios de sus grandes hits, como Whenever, Wherever o Hips Don’t Lie, tuvieron éxito en sus versiones en inglés, así que para ella significa una victoria total estar posicionada como la tercera artista más escuchada a nivel mundial con un trabajo en su lengua materna y como Colombiana.

Shakira es la tercera artista más escuchada a nivel mundial, además de ser la cantante latina con más reproducciones en YouTube y Spotify. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) - Foto: FilmMagic

Shakira sigue acumulando éxitos, en este momento su colaboración con la también colombiana Karol G, TQG está en el puesto dos del top mundial de Spotify, y se espera que su próximo álbum sea un éxito. Sin embargo, en esta entrevista demostró todo lo que hay detrás de sus letras y canciones y dijo que no solo las escribe “para ser la voz de quienes no la tienen” sino que además es su manera de lidiar con todo lo que le ocurre. En medio de la entrevista citó la frase de un libro sobre el holocausto que la ha motivado a componer sus últimas canciones: “Lo contrario a la depresión es la expresión” y por eso ella decide expresar todo lo que la atormenta.