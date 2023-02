Shakira, sin tapujos, hace dura confesión; su hijo la alentó para sacar canción contra Piqué

Shakira, sin duda alguna, se ha consolidado en el último tiempo cómo una de las artistas más importantes a nivel mundial, y continúa cosechando éxitos tras su ruptura con Gerard Piqué, ya que de ese dolor han nacido varias exitosas canciones.

Una de estas fue la colaboración que hizo con Bizarrap, la cual se convirtió en todo un fenómeno musical y superó rápidamente los 200 millones de reproducciones en YouTube, siendo una de las canciones más escuchadas en la historia de esa plataforma.

La Sesión #53 superó los 200 millones de resurrecciones en YouTube - Foto: Sony Music

“Yo contigo, ya no regreso. Ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía, que te critiquen. Yo solo hago música. Perdón que te salpique. Te creíste que me heriste y me volviste más dura; las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, dice una de las estrofas del popular tema.

Tras el impacto mediático que tuvo el trabajo musical, la cantante colombiana decidió romper el silencio y habló en exclusiva en el noticiero NMás sobre todo lo que vivido en los últimos meses. Además, reveló cómo surgió la idea de trabajar con el productor argentino.

La barranquillera, de igual manera, aprovechó el diálogo con el informativo mexicano para puntualizar que uno de sus hijos fue el que le sugirió que tenía que sacar una canción junto a Bizarrap, puesto que era muy famoso en redes sociales.

Habla de la canción que sacó con Bizarrap - Foto: Twitter: NMás

La cantante aseguró que su hijo la alentó para trabajar con el argentino - Foto: Fotograma, 0:34, BZRP Music Session #53 - YouTube Bizarrap

“‘Estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y que me muestre qué más hay. ¡Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el dios argentino!’ y le digo: ‘mira, mira, ¡mira quién me ha escrito!’, y era Bizarrap”, precisó Shakira,

Adicionalmente, la reconocida artista lanzó una contundente frase, que al parecer, estaría dirigida contra Clara Chía: “Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”.

La entrevista completa se emitirá este lunes 27 de febrero a las 11:30 de la noche (hora colombiana) y se podrá sintonizar en el canal Las Estrellas. Además, estará disponible en el streaming de N+ y en la plataforma ViX.

Shakira nunca ha hablado hasta el momento de Clara Chía - Foto: Twitter @shakira y redes sociales

La entrevista completa sale este lunes - Foto: Enrique Acevedo en Instagram

Confirman que Shakira y Piqué sí volvieron

El exitoso tema musical de la barranquillera y el argentino también provocó una lluvia de reacciones en las diferentes redes sociales. Incluso, se empezó a rumorar que una de las frases que aparece en este sí sucedió en realidad.

Ante la divulgación de estas especulaciones, El Periódico de Barcelona aseguró que Piqué sí buscó a la colombiana luego de su primera separación, en marzo de 2022, enfatizando que Shakira decidió darle una segunda oportunidad.

“Podemos asegurar que la expareja se dio una segunda oportunidad en el mes de abril. Los entornos de ambos guardan silencio y prefieren no comentar los detalles de dicha reconciliación, pero sí nos confirman que se produjo y que, desgraciadamente, no tuvo un final feliz”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Piqué y Shakira tomaron la decisión de separarse a mediados del mes de marzo. Venían arrastrando una severa crisis desde hacía algunos meses. Pero en abril de 2022 ambos se dieron una segunda oportunidad y apostaron por intentarlo de nuevo. Los pormenores nos los guardamos para otra ocasión”.

Gerard Piqué y Shakira si volvieron antes de oficializar su separación - Foto: Instagram: @shakira

Gerard Piqué y Clara Chía oficializaron su relación en agosto de 2022 - Foto: Europa Press

El rotativo español compartió, finalmente, el testimonio de una persona allegada a la artista colombiana, quien ratificó que esta nunca supo nada de la relación que sostenía el exfutbolista con Clara Chía.

“Lo intentaron, pero no funcionó. La suya fue, y es, una relación muy pasional, para lo bueno y para lo malo. Él volvió, de nuevo, a su piso de la calle Muntaner y disfrutaba de su vida de soltero. Shakira, en ese momento, desconocía por completo la relación que su ex ya mantenía con Clara Chía y no fue hasta el mes de agosto cuando le puso nombre y cara a su sustituta”, sentenció la fuente.