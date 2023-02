Exponen nueva mentira de Piqué y Clara Chía; programa español destapa pruebas sobre la pareja

Miles de rumores han girado en torno al romance de Gerard Piqué y Clara Chía, una de las parejas más mediáticas de los últimos años. Hasta hace unas semanas, pocas veces se les había visto juntos al exfutbolista y su nueva novia, tras confirmarse que ambos mantenían una relación sentimental.

En menos de un año, la catalana ha pasado del absoluto anonimato a tener un impacto enorme por su relación con el español. No son pocos los que creen que fue la culpable de la ruptura entre el futbolista y la artista barranquillera, por lo que ha sido víctima de miles de ataques en las redes sociales.

La pareja es una de las más mediáticas en el ámbito internacional - Foto: Instagram

Esta semana, de igual manera, el exdefensor y la publicista se convirtieron en tendencia en las diferentes redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que, supuestamente, eran expulsados de un famoso restaurante.

De acuerdo con la pieza audiovisual, la pareja no fue bien recibida en el establecimiento debido a que el dueño del local era seguidor de Shakira. Asimismo, señalaba que el deportista había sido rechazado por lo que le hizo a la colombiana.

“En el famoso restaurante japonés, decidieron no atenderlos y, por el contrario, indicarles que abandonaran el lugar porque evidentemente no eran bien recibidos. La traición de Gerard Piqué le ha salido bastante costosa, afectando no solo su imagen, sino sus relaciones y su vida cotidiana”, indicó la cadena Telemundo.

El programa Fiesta (Telecinco), sin embargo, confirmó este fin de semana que la grabación es completamente falsa y que se trataba de una fake news para desprestigiar al exjugador del Barcelona.

“Analizando las imágenes que se hicieron virales, hemos descubierto que se trata de una farsa. Visionando con detenimiento el vídeo se aprecia que tanto Piqué como Clara llevan la misma ropa que el día en que fueron juntos a ver el partido del FC Andorra”, indicó inicialmente.

Luego añadió: “Las imágenes no tienen absolutamente nada que ver con lo que el tiktoker aseguraba, la presunta expulsión de Piqué y Chía de un restaurante se ha quedado en un simple bulo, que ha corrido como la espuma”.

El espacio televisivo español recalcó finalmente que las imágenes que aparecen en la pieza audiovisual corresponden a la salida de la pareja del estadio, las cuales fueron captadas por varios reporteros.

#FiestaT5 desmonta el bulo sobre Shakira y Piqué que se ha viralizado en las redes https://t.co/tu31cOZHo3 — Fiesta (@fiestatelecinco) February 25, 2023

Cabe recordar que Piqué y Clara se dejaron ver en público las emana pasada durante el partido de balonmano del F.C. Andorra, equipo del que es socio el español desde hace años.

La pareja, incluso, fue pillada por las cámaras de Europa Press en medio de una desagradable situación, puesto que captaron el momento exacto en el que la joven le presiona un grano al exfutbolista.

En el video, que se hizo rápidamente viral en las diferentes redes sociales, se puede apreciar cómo el empresario estaba viendo el partido de handball, mientras que la catalana trataba de quitarle una espinilla que tenía en su mejilla.

Al final, el exfutbolista y la joven abandonaron el estadio entre risas y se dirigieron a la casa donde viven juntos desde. Igualmente, llamó mucha la atención que durante el juego Piqué y Clara Chía parecían estar disgustados.

Tanto Gerard como la publicista han vivido momentos muy complicados en los últimos meses debido a los fuertes señalamientos que recibieron por parte de los fanáticos de Shakira, pero parece que después de la tempestad llega la calma y se encuentran más enamorados que nunca.