Video | Piqué y Clara Chía protagonizan desagradable momento en pleno evento; todo quedó grabado

Miles de rumores han girado en torno al romance de Gerard Piqué y Clara Chía, una de las parejas más mediáticas de los últimos años. Hasta hace unas semanas, pocas veces se les había visto juntos al exfutbolista y su nueva novia, tras confirmarse que ambos mantenían una relación sentimental.

Pese a que no han sido muchas las veces que han aparecido ante las cámaras, la pareja se dejó ver en público -este miércoles- durante el partido de balonmano del F.C. Andorra, equipo del que es socio el español. Las muestras de cariño estuvieron muy presentes en medio de su particular cita.

La pareja se ha enfrentado a las críticas, principalmente por los fanáticos de Shakira. - Foto: Instagram: @3gerardpique

No cabe duda de que los dos ‘tortolitos’ están viviendo uno de los momentos más especiales de su amorío, luego del tsunami de críticas que provocó la última canción de Shakira con Bizarrap.

Escribiendo y jugando con su teléfono móvil en todo momento, la joven no estuvo demasiado pendiente de lo que sucedía en el terreno de juego. Sin embargo, tuvo algunas muestras de cariño con Piqué y compartieron varios besos.

La pareja, incluso, fue pillada por las cámaras de Europa Press en medio de una desagradable situación, puesto que captaron el momento exacto en el que Clara Chía le presiona un grano al exjugador del Barcelona.

Gerard Piqué y Clara Chía pasean cogidos de la mano por Barcelona. - Foto: Europa Press

La pareja estuvo bastante cariñosa en medio de un evento deportivo. - Foto: Twitter @ClaGerFans

En el video, que se hizo rápidamente viral en las diferentes redes sociales, se puede apreciar cómo el empresario está viendo el partido de handball, mientras que la catalana trata de quitarle una espinilla que tenía en su mejilla.

Al final, el exfutbolista y la joven abandonaron el estadio entre risas y se dirigieron a la casa donde viven juntos desde hace unas semanas. Igualmente, llamó mucha la atención que durante el juego Piqué y Clara parecían estar disgustados.

Tanto Gerard como la publicista han vivido momentos muy complicados en los últimos meses debido a los fuertes señalamientos que recibieron por parte de los fanáticos de Shakira, pero parece que después de la tempestad llega la calma y se encuentran más enamorados que nunca.

Clara Chia intentando sacarle un granito de la cara a Gerard Piqué, y después le saca una foto para que vea como lo tiene 😂😂😂😂😂😂

La amo ♥ pic.twitter.com/kBH3mKECjl — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) February 16, 2023

Clara Chía le quitó un grano a Piqué - Foto: Europa Press

Gerard Piqué y Clara Chía tienen su cita más romántica y 'conflictiva' - Foto: Europa Press

Periodista arremete contra Shakira

La brranquillera, por su parte, también ha sido víctima de algunas críticas y -recientemente- el canal Telecinco compartió la canción que crearon para ‘defender’ a Clara Chía. El medio de comunicación no dudó en mostrar el resultado y puso la parodia a todo volumen en frente de la casa de la colombiana.

“Perdón, ya cogí otro mood. Así no puedo, no quiero otra canción. Yo en proceso de adaptación. Y cuando lo superaba, saliste por el balcón. Sorry, Shaki, hazte caso, hace tiempo que me compré el Casio. Si una loba como tú no está pa’ novatas. Una cría como yo no puede más con tu actitud”, dice inicialmente el tema musical.

Además, añade: “Las dos amamos la mermelada, pero hace días que está caducada. Piqué y yo somos la pareja de mo-da. Nos dejaste con la bruja a la vista, con portadas de revistas y la canción en las listas. El negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu Waka Waka no te lucra y conmigo sí facturas”.

Luis del Rosal, periodista y escritor español, no dejó pasar por alto la viralización que tuvo la canción y celebró que se haya publicado esta versión, en la cual “la mala” de la historia es la artista cafetera.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el comunicador, quien vive en el norte de la nación ibérica, mostró todo su apoyo a la joven catalana y señaló que Shakira debería pasar la página. Asimismo, revivió unas viejas declaraciones de la barranquillera.

Los españoles siguen replicando la parodia de la canción de Shakira - Foto: Telecinco/Getty

Esta veresión es considerada como una "humillación" para la colombiana. - Foto: @sueltalasopatv

“¡TOMA YA! Clara Chía responde a Shakira de forma contundente y en forma de canción. Bravo por la catalana”, manifestó Del Rosal, que recibió todo tipo de comentarios.

El Nacional de Cataluña mencionó que el programa Fiesta, de Telecinco, eligió a María Verdoy para que fuera la encargada de ponerle voz a este trabajo musical y recalcó que esa canción es “una humillación” para Shakira.