Video | La indignación de Jessica Cediel tras la infidelidad a esta reconocida actriz

Jessica Cediel es una modelo y presentadora reconocida los colombianos y mexicanos; además, es recordada por su relación con el cantante de música popular Pipe Bueno. La también actriz ha participado en programas como Estilo RCN, Muy buenos días, Yo me llamo y actualmente se encuentra participando como presentadora en La descarga, de Caracol Televisión.

La famosa colombiana ya ha dejado claro en varias ocasiones que ella publica en redes sociales lo que quiere y siente, para sus más de nueve millones de seguidores, pues ya pasó la etapa de querer aparentar lo que no es y ahora se muestra sin filtros ni poses, dejando al aire su belleza innata.

Recientemente, Cediel dio su opinión sobre algunos temas, entre ellos la infidelidad.

Jessica Cediel es presentadora de 'La descarga'. - Foto: Instagram @diaadiacaracoltv

Todo sucedió por la famosa actriz estadounidense Megan Fox —con quien también han comparado a Cediel—, quien recientemente ha sido tendencia debido a que borró su cuenta de Instagram porque, al parecer, estaría atravesando un difícil momento como consecuencia de la traición de su prometido, el rapero Machine Gun Kelly.

Así lo reveló la misma Megan —que ha sido considerada en varias ocasiones una de las mujeres más sexis del mundo—, por medio de su cuenta de Instagram con una foto en la que escribió una contundente frase sobre la traición: su prometido le fue infiel; incluso, la actriz hasta empezó a interactuar con famosos que no tienen buena relación con MGK.

Megan Fox ha sido considerada en varias ocasiones una de las mujeres más sexis del mundo. - Foto: Instagram: @meganfox

Días después, la famosa borró su perfil en la red social y eso fue lo que ocasionó que Jessica Cediel se enterara de todo y decidiera dar su opinión. De acuerdo con lo dicho por la presentadora en sus historias de Instagram, ella siempre ha admirado a Megan Fox por su actuación, pero también por su impresionante belleza.

“Imagínense que sigo a Megan Fox porque me encanta. Resulta que me dio por ‘chismosearla’ y no me apareció. Luego me puse a investigar y resulta que le pusieron los cachos, o sea, a Megan Fox que es la mujer más sexy del planeta. Le dije a mi hermana y decíamos: ‘si le pone los cachos a Megan Fox, ¿qué puede esperar uno que es cualquier mortal?’... ¿qué puedes esperar tú que eres cualquier mortal?”, dijo la presentadora indignada.

Justo después de su comentario, Cediel habilitó la ‘caja de preguntas’ para que sus seguidores le comentaran y aunque muchos apoyaron su pensamiento, otros le dijeron que la infidelidad no es culpa de la víctima, sino de la persona que lo comete y que la belleza no tienen nada que ver.

No obstante, otros le comentaron que la belleza no lo es todo y aseguraban que Megan Fox es una mala persona por su manera de ser, por sus “rituales diabólicos” —según lo manifestó un usuario— y su “falta de Dios”. Ante eso, Cediel aprovechó para soltar otro polémico comentario y dijo: “el hombre o la mujer que es prosti****... consigo mismo, se irá con otr@ de su mismo nivel y jamás respetará una relación”.

La comparación de Jessica Cediel con Megan Fox por estas fotos sexis

Y es precisamente su imagen la que genera mucho debate, pues muchos atinan a decir que la bogotana se decanta por filtros que mejoran la tez de su piel y el color de sus ojos. Sin embargo, la mayoría está equivocada, pues si bien la presentadora ha recurrido a los retoques digitales en algunos momentos, también es cierto que no los necesita: su piel al natural se ve bastante cuidada.

Ya son varias las ocasiones en las que la bogotana es comparada con una de las estrellas más famosas de la industria del cine estadounidense. Esto, por su parecido en los labios abultados, su envidiable figura delgada con curvas y un cabello negro largo (aunque la celebridad cambió el color y corte de su cabello este 01 de febrero) que cae como una cascada de sensualidad en su espalda, hasta uno de los mejores atributos de Cediel: su derrière.

Recientemente, Megan Fox cambió su look. - Foto: @meganfox

Esta parte del cuerpo de la presentadora ha sido protagonista de muchos artículos en los medios de comunicación no solo de Colombia, sino de todo Latinoamérica. No solo por su atractivo, sino porque fue donde la bogotana se aplicó por primera vez biopolímeros, que la han afectado durante más de diez años, por los cuales ha tenido que entrar al quirófano en varias ocasiones y que desataron una batalla legal contra el cirujano plástico que se los recomendó.

Cediel sigue robando suspiros en sus redes, donde sus seguidores afirman que se parece mucho a la actriz estadounidense Megan Fox, famosa por protagonizar cintas como Transformers, Jennifer’s Body y Tortugas ninja, entre otras.

En ellas, no solo muestra su sex appeal, sino que demuestra ser una actriz que lastimosamente se encasilló en una imagen de mujer sensual.

Este rótulo volvió a verse en las redes de la bogotana por una de las últimas publicaciones que hizo. “¿Megan Fox, eres tú?”, preguntó uno de sus seguidores expresando su admiración. Allí, en la sección de comentarios, también se pueden ver mensajes como: “te queda bien salir así, eres bonita soltera y sin hijos”; “Mamita, usted siga transmitiendo amor, alegremos los ojos y la vida y pa’ lante”; “espectacular, que la envidia resbale, me encanta tu personalidad, que todo te siga fluyendo y prosperando″; “La que es linda es linda, el resto ladren🐩”; “Tú eres arte🥰” (sic), entre otros.