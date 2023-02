Vuelven a comparar a Jessica Cediel con Megan Fox por estas fotos sexis de Instagram

Jessica Cediel ya ha dejado claro en varias ocasiones que ella publica en redes sociales lo que quiere y siente que debe dejarles a sus más de nueve millones de seguidores, pues ya pasó la etapa de querer aparentar lo que no es y ahora se muestra sin filtros ni poses, dejando al aire su belleza innata.

Y es precisamente su imagen la que genera mucho debate, pues muchos atinan a decir que la bogotana se decanta por filtros que mejoran la tez de su piel y el color de sus ojos. Sin embargo, la mayoría está equivocada, pues si bien la presentadora ha recurrido a los retoques digitales en algunos momentos, también es cierto que no los necesita: su piel al natural se ve bastante cuidada.

Si bien la presentadora ha recurrido a los retoques digitales en algunos momentos, también es cierto que no los necesita: su piel al natural se ve bastante cuidada. - Foto: Instagram @diaadiacaracoltv

Ya son varias las ocasiones en las que la bogotana es comparada con una de las estrellas más famosas de la industria del cine estadounidense. Esto, por su parecido en los labios abultados, su envidiable figura delgada con curvas y un cabello negro largo (aunque la celebridad cambió el color y corte de su cabello este 1.° de febrero) que cae como una cascada de sensualidad en su espalda, hasta uno de los mejores atributos de Cediel: su derrière.

El parecido que le dan a Cediel con Megan Fox incluye cabello negro largo, pero la celebridad cambió el color y corte de su cabello este primero de febrero. - Foto: @meganfox

Esta parte del cuerpo de la presentadora ha sido protagonista de muchos artículos en los medios de comunicación no solo de Colombia, sino de todo Latinoamérica. No solo por su atractivo, sino porque fue donde la bogotana se aplicó por primera vez biopolímeros, que la han afectado durante más de diez años, por los cuales ha tenido que entrar al quirófano en varias ocasiones y que desataron una batalla legal contra el cirujano plástico que se los recomendó.

Cediel sigue robando suspiros en sus redes, donde sus seguidores afirman que se parece mucho a la actriz estadounidense Megan Fox, famosa por protagonizar cintas como Transformers, Jennifer’s Body y Tortugas ninja, entre otras.

En ellas, no solo muestra su sex appeal, sino que demuestra ser una actriz que lastimosamente se encasilló en una imagen de mujer sensual.

Este rótulo volvió a verse en las redes de la bogotana por una de las últimas publicaciones que hizo. “¿Megan Fox, eres tú?”, preguntó uno de sus seguidores expresando su admiración. Allí, en la sección de comentarios, también se pueden ver mensajes como: “te queda bien salir así, eres bonita soltera y sin hijos”; “Mamita, usted siga transmitiendo amor, alegremos los ojos y la vida y pa’ lante”; “espectacular, que la envidia resbale, me encanta tu personalidad, que todo te siga fluyendo y prosperando″; “La que es linda es linda, el resto ladren🐩”; “Tú eres arte🥰” (sic), entre otros.

Cediel se cansó y explotó contra quienes critican su físico: “Viejas feas y envidiosas”

Jessica Cediel es una presentadora de entretenimiento reconocida tras una extensa trayectoria en distintos proyectos y formatos. Su paso por todo tipo de producciones la catapultó a la fama, ganando reconocimiento en el público internacional.

Pese al cariño que suele recibir en sus contenidos, la modelo manifestó en varias ocasiones que recibe constantes comentarios negativos y críticas, y fue clara en que los dejaba de lado, pero en momentos puntuales se defendería y respondería de la misma manera.

Foto: Instagram @jessicacedielnet - Foto: Foto: Instagram @jessicacedielnet

Recientemente, Cediel llamó la atención de los curiosos con un inesperado video en el que arremetió contra quienes la estaban cuestionando por un aspecto físico que adoptó. La presentadora se puso lentes de contacto azul, por lo que despertó reacciones en más de uno de sus haters.

De acuerdo con el contenido, Cediel aprovechó las historias de su cuenta oficial de Instagram para despacharse contra quienes la criticaron por, supuestamente, ponerse filtros para cambiar sus rasgos. La creadora de contenido no bajó a algunos curiosos de “feos y envidiosos”, plasmando que no tenía ninguna edición en los videos.

“Los ‘haters’, que no pueden faltar. Obviamente, las viejas feas, sin vida y envidiosas. Están diciendo que esto (señala su cara), miren que no se deforma nada. No es un filtro, es mi carita, ¿qué culpa tengo?”, dijo la colombiana.

La modelo también tiró pullas al quitarse la gorra de su prenda, haciendo énfasis en que tomaba esta decisión antes de que la acusaran de que tenía peluca o extensiones. Allí fue cuando habló con su sobrina y mencionó todo lo que tenía que aguantar de la gente en estos espacios digitales.