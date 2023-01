Jessica Cediel respondió a sus seguidores que la critican por su edad

Jessica Cediel se cansó de las críticas de algunos de sus seguidores. Recientemente, la modelo y presentadora compartió en Instagram un clip bailando, mientras lucía un crop top blanco y un jean descaderado.

“Mis ojos son para ti. ¡Les debía una sacudida! Tranquilos bebés que este 2023 regreso con toda!”, fue el mensaje que acompañó el video donde apareció bailando Cediel.

Transcurrieron unas horas y la presentadora y modelo, de 40 años, dijo que no podía conciliar el sueño y se dispuso a revisar los comentarios de esa publicación. Posteriormente, observó que algunos le sacaron en cara su edad.

Posteriormente, Cediel no dudó en mostrar su abdomen plano y comentar: “Qué culpa tengo, ya así soy, cuál es el problema. No tengo la culpa de cuidarme, de amarme, de tener una genética bonita gracias a Dios”.

Jessica Cediel es de la modelos colombianas más reconocidas en el país. - Foto: FilmMagic

Ante los comentarios negativos por parte de algunos internautas, otros la apoyaron.

“¿Por qué entre mujeres nos damos más duro? Aprendan a aceptar las personas como son, si se sienten feliz bailando así, ¿qué pasa? Aprendan ustedes mujeres a ser felices en lugar de criticar tanto (...) Me cuesta creer que esta mujer tenga 40 años... Parece de 25 (...) Ya quisieran muchas tener 40 y estar así... No tiendo por qué entre damas se critican y envidian a otras...(...) Que horror ver comentarios que no sumen, cada quien es libre de hacer lo que quiera, este mundo sería tan diferente si en vez de generar palabras destructivas, construyéramos o simplemente no mirar”, comentaron algunos seguidores de Cediel a favor de esta.

“Un c...lo bonito lo tiene cualquiera”

La presentadora Jessica Cediel se caracteriza por utilizar sus redes sociales para mostrar sus rutinas de ejercicio, sus viajes y algunos de sus proyectos; en ellas también ha ido relatando cómo ha afrontado su proceso de salud luego de que hace más de una década se viera afectada por un procedimiento quirúrgico en el cual le inyectaron biopolímeros en sus glúteos.

La modelo y presentadora acostumbra a interactuar con sus seguidores en las redes sociales. - Foto: Instagram @jessicacedielnet

Con fotos y videos, la también periodista se encarga de mantener al día a sus seguidores sobre lo que pasa en su vida, por lo que llamó mucho la atención las más recientes historias que la bogotana de 40 años de edad colgó en su perfil.

Allí dejó un corto, pero contundente mensaje que, si bien no tenía destinatario, sí dejó muchas dudas sobre qué motivó su escrito y a quién iba dirigido, pues sus palabras fueron contundentes y guardaban cierta relación con el episodio de salud por el que ella ha venido atravesando desde 2009.

“Un culo bonito lo tiene cualquiera... Pero un corazón bonito no cualquiera lo tiene. Ahí está la diferencia”, escribió la presentadora en una de sus historias.

Aunque no se sabe que provocó la reacción de Cediel, la cuenta ‘La chismosa news’, encargada de recolectar los videos publicados por la celebridad, aseguró que, posiblemente, ella recibió un comentario pasado de tono mientras compartía una rutina de ejercicio, por lo que decidió publicar el mensaje en sus historias.

MIAMI, FL - JANUARY 11: Jessica Cediel is seen on the set of "Despierta America" at Univision Studios to promote the film "Condorito" on January 11, 2018 in Miami, Florida. (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) - Foto: Getty Images

En los clips colgados en su Instagram, la periodista estaba compartiendo con su hermana Meli Cediel; allí se les ve practicando una rutina de ejercicio, juntas mientras recibía los comentarios de sus seguidores, quienes usualmente tiene palabras de cariño y gestos amorosos con la bogotana.