El corto y atrevido vestido que usó Jessica Cediel que la hizo sentir “en bola”

Jessica Cediel es una de las mujeres más reconocidas de la farándula colombiana por su talento, carisma y belleza. Cediel es recordada por haber presentado programas como ‘Muy buenos días’, ‘Estilo RCN’ y ‘Yo me llamo’.

Recientemente, por medio de sus redes sociales, la bogotana compartió con sus seguidores varios clips del proyecto en el cual se encuentra participando actualmente. Se trata del programa con más rating de la televisión nacional, La descarga.

La presentadora suele ser muy activa e interactúa con sus seguidores con frecuencia por medio de su cuenta personal en Instagram, donde la mujer ha demostrado sinceridad y ha compartido detalles íntimos de su vida personal.

Recientemente, Cediel les confesó a sus seguidores que se sintió bastante incómoda con el vestuario que tuvo que usar para el más reciente capítulo del reality.

“¡Les confieso que me sentía casi empelota cuando me puse este vestido! ¡Mi equipo me dijo que lo utilizara sin miedo! ¡Y a que no adivinan… al final me ENCANTÓ!”

La mujer mostró el atuendo que tuvo que utilizar para la grabación por medio de un video que compartió en el carrete de su cuenta de Instagram. El vestido es translúcido y casi trasparente, y cuenta con algunos detalles de pedrería blanca y brillante. Debajo del vestido la modelo porta un brasier y un short negro.

En los comentarios de la publicación de Cediel, algunos seguidores de la presentadora le dejaron mensajes negativos haciendo referencia a su atuendo e indagándole los motivos que la llevaron a sentirse incómoda, ya que en varias oportunidades ha aparecido de esta forma en las publicaciones que comparte en sus redes sociales. Este hecho llevó a la modelo a limitar el número de comentarios en el ‘post’.

“Pero si tú siempre vistes en pelota, no entiendo el miedo”, “Lo que dice no coincide con lo que hace” y “Pero casi siempre las modelos andan en brasier y pantis, no veo cuál es el show, si haces videos, fotos, con las mismas prendas”.

Este fue el incidente que tuvo que vivir Jessica Cediel en medio de las grabaciones de ‘La descarga’

Días atrás, la presentadora también se mostró sorprendida por una situación que tuvo que vivir con otro de los vestuarios que usa para grabar dicho programa de concurso.

Jessica les compartió a sus seguidores que el vestuario para cada una de las apariciones en medio del programa ya está previamente definido; sin embargo, hace poco tuvo un percance con algunas de estas prendas.

Luego de un viaje que realizó con una de sus hermanas a los Estados Unidos, la presentadora tuvo que llegar del aeropuerto directamente al set de grabación, pero para sorpresa de ella, el vestuario que había seleccionado para esa fecha no le quedó. Es por esto que Jessica tuvo que salir con otro vestuario, diferente a los ya preseleccionados, pero, para fortuna de la presentadora, este se ajustaba a su estilo.

En medio de la apretada agenda que tiene actualmente la presentadora, esta optó por reírse ante la situación que había tenido que enfrentar y fue consiente que se ha subido de peso en los últimos meses y que esa fue la razón por la que no pudo hacer uso del vestuario previamente seccionado para esa grabación.

“No me quedó nada, o sea, me subí de talla. Pero no me importa, porque igual a mí me gusta. Estoy buenona”, en medio de risas, mencionó Cediel.