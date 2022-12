Sara Corrales le agradece a la vida con fotos en ropa muy sexy y ajustada

El agradecimiento es uno de los sentimientos más comunes por esta época del año, en la que muchos hacen un compendio de lo que han vivido en los últimos doce meses y le devuelven a la vida con mucha gratitud lo que esta les dio o les quitó, que al fin y al cabo sucede por un objetivo específico, aprender la lección necesaria para el momento que se vive.

Los famosos no son ajenos a esta muestra de humanidad y una de las que le anda agradeciendo a la vida es la actriz Sara Corrales, quien recurrió a sus redes sociales para dedicar unas palabras reflexivas a sus más de 3,2 millones de seguidores, regalándoles su punto de vista sobre el viaje de la vida y la evolución del alma, conceptos que cada vez se hacen más de moda en la farándula nacional.

“Si fuéramos conscientes de que todo lo que estamos viviendo es parte de nuestro aprendizaje, aprenderíamos a disfrutar más cada cosa de la vida, a bendecir, a amar, a soltar ¡y a AGRADECER! 🧡🧡🧡”, es la frase que acompaña la publicación que contiene tres fotos muy sexys y sugestivas de Corrales, quien se muestra en ropa deportiva de top blanco y lycra a cuadros naranjas que entallan a la perfección las curvas de la paisa y los atributos que complementan su belleza y sensualidad.

Sara puso a sus seguidores a escoger entre las tres fotos donde aparece haciendo poses sugestivas, como las que acostumbra a publicar en sus redes sociales, y también pidió la opinión sobre una cuarta imagen, en la que se puede leer la siguiente frase: “Tu alma eligió estar en la tierra para vivir este viaje. No estás aquí por accidente. Estás evolucionando. Disfruta el viaje”.

De inmediato, muchos de sus fanáticos derrocharon inspiración y mucha reflexión sobre las fotos y los mensajes de la paisa, dejándole mensajes muy filosóficos y filantrópicos en la sección de comentarios. “Escoger una foto creo que ya no lo voy hacer porque con este mensaje aprendí cosas de ti, tienes un interior todavía más lindo que tu exterior”; “Total, no es casualidad estar aquí, es parte del proceso de ser más conscientes y aprender, amar, agradecer, honrar... Feliz de mi paso por esta vida, me siento afortunada”; “Opino que no sé si mi alma habrá escogido estar en esta tierra, lo que sí estoy consciente es de que me gustaría tener el privilegio de conocerte en persona”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Sin embargo, hubo uno que encantó particularmente a la actriz: “Divina 😍, tú siempre con esas reflexiones tan maravillosas me has enseñado a ser una persona más agradecida, gracias Saraaa”. De inmediato, la actriz le dio un “Me gusta” y le respondió muy emocionada: “no sabes la felicidad que yo siento al leer este tipo de mensajes de parte de mis seguidores! ¿Y sabe por qué? Porque me doy cuenta que sí estoy cumpliendo mi objetivo de dejar un lindo mensaje, útil para ustedes. Las redes sociales deberían ser para eso, no para cosas banales y vacías”.

Sara siempre ha sabido combinar muy bien la reflexión con la sensualidad. En sus historias de Instagram también se puede ver cómo envía mensajes de empoderamiento femenino y luego pone a sus seguidores a elegir cuál es el traje de baño más bello que ella usó este 2022, entre ocho opciones de vestidos de una y dos piezas que dejan mucha piel al descubierto y le suben la temperatura al perfil a niveles perfectos para las vacaciones de esta Navidad, que pronto nos mostrará una nueva versión de Sara muy feliz y muy ligerita de ropa.