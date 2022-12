Sara Corrales muestra “los prohibidos” en Instagram bailando de forma muy sensual

La actriz Sara Corrales es una mujer multifacética. Es talentosa actuando, es muy buena a la hora de cocinar y más si se trata de comida saludable, es una todera haciendo ejercicio y deja atrás a muchos que llevan años en los gimnasios, y tiene el palito perfecto para derrochar sensualidad y picardía a la hora de pisar una pista de baile, pues la danza también es lo suyo y lo demuestra cada vez que el dan la oportunidad.

Así lo dejó ver en el último álbum de fotos y videos que subió en su perfil oficial de Instagram, donde mostró que no solo tiene un cuerpo bonito, también sabe moverlo y a la precisión perfecta para dar giros de profesionales y hacer pausas casi eróticas propias de una buena bachata o una salsa muy romántica, siempre en muy buen compañía de bailarines que le saben llevar el ritmo.

Entre música regional mexicana y mucha salsa Sara se mostró auténtica, divertida, sin poses y con mucho sabor, facetas que a la paisa le encanta mostrar, pues desde hace ya varios años dejó atrás las máscaras de la industria del entretenimiento para convertirse en una líder y coach de sus seguidores enviándoles mensajes de autorreconocimiento, amor propio y cómo levantar el autoestima.

“Esta soy yo en algunas de mis facetas. 😃. Amo mostrarme como soy, real, sonriente, unas veces muy elegante, otras veces tierna y hogareña, en momentos muy espiritual, en otros muy bailarina, en fin, eso es lo bello de la vida, vivir al 100 todos tus matices, vibrar con cada cosas qué haces. (No, no son tatuajes reales, 😂 son por mi personaje, porque ya se que me van a hacer mil veces la pregunta) ⭐️💫⭐️”, escribió la antioqueña en su publicación, que ya cuenta con más de cinco mil likes.

Actrices como Carla Giraldo y Andrea Legarreta fueron unas de las miles de personas que dejaron sus comentarios en el post de Sara, dejándole emoticones de corazones y llamitas a la paisa. Otros de sus seguidores dejaron mensajes como: “Eres una mujer completa, no solo bella por fuera, tu corazón espíritu y sencillez son tu mayor virtud, luchadora, determinada, además buena hija y la clase te sale por los poros”, “Pero que parejo por favor los dos tiran paso espectacular 👏👏👏👏”, “Epaaaaa y como sí fuera poquito… Salsita como toda una caleña. De muerte lenta. 😉👌🏻😉🌹🌹🌹🎉🍷🎊”, entre otros.

Sara despeja rumores sobre aventura con hombre casado

Medios latinos de varios países compartieron imágenes de la actriz bailando de forma muy jocosa con el actor Gabriel Soto Díaz, quien es uno de los galanes más reconocidos de México y está casado con la actriz Geraldine Bazán, otra luminaria de peso en el país Azteca.

A Sara le tocó salir ante cámaras a desmentir los rumores sobre el supuesto amorío que tenían, pues ya se estaba saliendo de control y todo radicaba en un simple momento de esparcimiento entre la cantidad de horas que pasan juntos debido a su proyecto.

“Llevo una vida entera actuando, empecé a actuar desde los ocho años, entonces creo que tengo callo respecto a los chismes, a la prensa o los rumores. La verdad, a uno ya no le afectan estas cosas… ¿Cómo no? Es mi pareja en la novela, grabamos 26, 27 o 30 escenas diarias, entonces claro que hablo mucho con él y con todos los actores que me toca (…) La pasamos muy bien, hemos hecho un gran equipo y me la paso delicioso en las grabaciones”, dijo para Univision.

Así pues, Sara dejó muy claro que en el momento está soltera y disfrutando la vida como le gusta.