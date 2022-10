Sara Corrales le respondió fuerte a quien la criticó: “no por una palabra dejo de ser colombiana”

Sara Corrales, actriz antioqueña que desde hace diez años vive en México, durante los últimos días ha sido criticada por la forma de expresarse o hablar en redes sociales, ya que varios usuarios digitales dicen que la mujer ahora prefiere los términos que son parte del país de Centro América.

Con más de tres millones de seguidores acumulados en Instagram, la artista que se pintó el cabello de color cobrizo para interpretar a un nuevo personaje, suele recibir cientos de comentarios. Precisamente, hay cibernautas quienes manifiestan que, debido a los años que lleva viviendo en México, es normal que sus expresiones colombianas hayan cambiado, mientras que otros no comparten la misma idea y arremeten en contra de la actriz.

Respecto a los segundos, hace poco Corrales se encontraba en el estado de Jalisco, trabajando como modelo para la toma de fotos de una marca de ropa. Sin embargo, debido al clima que hizo, tuvo que apartarse del hotel donde se hospedó y salió montada en un objeto parecido a una canoa.

A través de historias en Instagram, la colombiana dijo: “Llegamos en van (furgoneta), casi que con guaruras (escoltas), blindada, y aquí venimos Marquito y yo en taxi. No importa, gajes del oficio, las cosas pasan. (...) Quedamos incomunicados porque una lluvia ni la hijuemadre el primer día, ya iban tres días de lluvia, entonces el hotel quedó una isla en medio de la nada. Nos tocó salir en chalupa (embarcación pequeña) hacia el aeropuerto”, fue parte de la experiencia que Sara le contó a sus seguidores.

No obstante, aunque la paisa aclaró que la palabra guaruras significaba escoltas en la jerga mexicana, una internauta no tomó de la mejor forma que la actriz hablará con esas palabras.

“¿Guaruras? Será escoltas… Ah, verdad que ya se le olvidó que nació en Colombia. No es que México no sea chévere, pero hay que recordar de dónde somos para no perdernos en el camino”, escribió la usuaria de Instagram.

Enseguida, la famosa no pasó por desapercibido el mensaje de la mujer, por lo que optó por escribir una fuerte respuesta: “¡No se preocupe bebé! Yo solita me encargo de no perderme en el camino. No se estrese. ¡Ah! Y tengo muy claro de dónde orgullosamente vengo, no por una palabra dejo de ser colombiana y llevar a mi país en alto, eso es mucho más que eso. Besos”, consignó la exprotagonista de novela.

Como era de esperarse, los fanáticos de la también modelo le manifestaron su apoyo: “La gente ofende sin saber que realmente uno tiene que adaptarse en el medio y lugar donde vive y reside, claro está que nunca se olvida de donde uno viene ni mucho menos de donde es”; “Puedes irte a otro país y usar la jerga de allá y qué... No pasa nada”; “Yo digo palabras mexicanas y ni siquiera conozco México 😂”; “Mi hijo habla mexicano solo por ver programas de niños mexicanos y no quiere decir que perdió sus raíces”, son algunos puntos de vista que se pueden leer en la caja de comentarios de la recopilación del perfil de Instagram de Rastreando famosos.

A continuación, la contundente respuesta de Sara Corales a internauta que la criticó por utilizar palabras mexicanas:

Es preciso agregar que a finales de septiembre la actriz también estuvo en la mira, pero esta vez por su acento.

“Extraño de una paisa que pierda su acento”; “Muy artista y todo, pero ni Sofía Vergara cambia su acento”; “¿Por qué está hablando con acento mexicano?”, son algunas de las críticas de los usuarios al ver la siguiente recopilación de las manifestaciones de la reconocida actriz que, a pesar de su discurso, fue señalada por no hablar paisa y sí algo de mexicano: