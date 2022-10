Carolina Cruz sorprendió tras compartir emotivo mensaje: “Llegó alguien y siento paz”

A principios de 2022, Carolina Cruz sorprendió a sus fieles seguidores de redes sociales con el anuncio de su ruptura amorosa con Lincoln Palomeque, actor con quien duró más de 14 años. Ambos tomaron caminos distintos, llevando su rol de padres y conformando un buen equipo al momento de criar y velar por sus hijos, Salvador y Matías Palomeque.

La presentadora de Día a día y el actor de Café, con aroma de mujer quedaron en el centro de distintas noticias en los medios nacionales y las redes sociales por las publicaciones y contenidos que subieron, donde hablaban de su separación, sus nuevos procesos personales y las experiencias que vendrán a futuro al estar solteros.

Recientemente, las miradas de los curiosos se volcaron a un inesperado post que realizó la exreina en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un texto realizado por el escritor Víctor Hernández, el cual lleva por título Llegó alguien. El mensaje despertó intriga en varios fans de la vallecaucana, quienes creyeron que posiblemente se trataba de alguien que apareció en su presente.

Pese a que cualquier contenido de la modelo desata reacciones en los usuarios de los escenarios digitales, lo cierto es que esta publicación estaba enfocada a unas palabras que le regaló Carolina a su mánager Tatiana Zuluaga, recordando un diálogo que sostuvo con la médica Cristina Montana, experta en respiración consciente y medicinal vibracional.

“Cuando llega este mensaje tan caído del cielo, mira @cristinamontana111 lo que hablamos ayer y hoy @tatianazuluagal me regala esta belleza, ufff. Todo se acomoda”, escribió en el pie de foto.

Según se observó en el perfil de Instagram de la presentadora, el texto que subió era del libro Manual para soportar tornados, el cual detallaba la llegada de alguien a su vida para cambiar la realidad.

“Llegó alguien a quererme y a abrazarme bonito. Me cobija en noches de frío y me prepara un té si no me siento bien. Me escucha a cada instante. Llegó alguien y siento paz. A veces pone mi película favorita y me prepara palomitas, a veces me lleva a caminar por el parque que está frente a la plaza, pero nunca me suelta, se queda conmigo en todo momento”, se lee en la imagen.

“Llora conmigo cuando mi mundo oscurece, ríe conmigo cuando hay claridad, he aprendido a amarle con todos sus defectos, con su sonrisa bonita y esa cicatriz en la rodilla. Me enamoro cada vez que le veo frente a mi espejo. Llegó alguien, llegué yo”, agregó el escrito, donde recibió cientos de emojis y reacciones.

Carolina Cruz abrió su corazón y contó nuevos detalles sobre su ruptura con Lincoln Palomeque

Semanas atrás, a través de las historias, la empresaria vallecaucana aseguró que tenía un tiempo libre y habilitó la caja de interrogantes en su cuenta personal de Instagram para interactuar un poco con todos sus seguidores, quienes le volvieron a preguntar por el reconocido actor.

La modelo, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar una vez más que tiene una excelente relación con el artista cucuteña y que lo considera un muy buen padre. Asimismo, confesó que han asumido el tema de la separación con tranquilidad.

“Yo siempre me he caracterizado por ser una mujer muy tranquila, y siempre tuve una relación bastante tranquila con Lincoln. Ahora que somos papás, pero que no estamos juntos como pareja, seguimos teniendo una buena relación. Igual de tranquila”, manifestó inicialmente.

Luego, Cruz añadió: “Me siento feliz estando soltera, exageradamente feliz. Sin embargo, eso no significa que cuando estaba en una relación me sentía agobiada, triste y mal. Cuando las cosas no fluyen me hago a un lado. Es mejor hacerse a un lado”.

Carolina Cruz reveló finalmente en medio de la dinámica por qué nunca se casó oficialmente con el reconocido actor, puesto que tuvieron un noviazgo bastante estable por muchos años.

“No es que no crea en el matrimonio. He ido a muchos matrimonios, sigo yendo a muchos matrimonios. Sigo celebrando la vida y la unión de muchas personas que toman esta decisión. Que me parece una decisión muy seria”, concluyó.