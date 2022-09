Carolina Cruz abrió su corazón y contó nuevos detalles sobre su ruptura con Lincoln Palomeque

Carolina Cruz, una de las principales presentadoras de Día a día (Caracol Televisión), ha estado muy activa en las diferentes redes sociales en los últimos meses y esta semana reveló nuevos detalles de su relación con Licoln Palomeque, su expareja sentimental.

A través de las historias, la empresaria vallecaucana aseguró que tenía un tiempo libre y habilitó la caja de interrogantes en su cuenta personal de Instagram para interactuar un poco con todos sus seguidores, quienes le volvieron a preguntar por el reconocido actor.

La modelo, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar una vez más que tiene una excelente relación con el artista cucuteña y que lo considera un muy buen padre. Asimismo, confesó que han asumido el tema de la separación con tranquilidad.

“Yo siempre me he caracterizado por ser una mujer muy tranquila, y siempre tuve una relación bastante tranquila con Licoln. Ahora que somos papás, pero que no estamos juntos como pareja, seguimos teniendo una buena relación. Igual de tranquila”, manifestó inicialmente.

Luego, Cruz añadió: “Me siento feliz estando soltera, exageradamente feliz. Sin embargo, eso no significa que cuando estaba en una relación me sentía agobiada, triste y mal. Cuando las cosas no fluyen me hago a un lado. Es mejor hacerse a un lado”.

La vallecaucana reveló finalmente en medio de la dinámica por qué nunca se casó oficialmente con el reconocido actor, puesto que tuvieron un noviazgo bastante estable por muchos años.

“No es que no crea en el matrimonio. He ido a muchos matrimonios, sigo yendo a muchos matrimonios. Sigo celebrando la vida y la unión de muchas personas que toman esta decisión. Que me parece una decisión muy seria”, concluyó.

Carolina Cruz contó por qué se separó de Lincoln Palomeque

Tras el anuncio de su separación, la empresaria rompió el silencio hace unos meses y habló por primera vez sobre las razones por las cuáles decidió terminar con el actor cucuteño, que se alejó de su hogar en medio de la pandemia debido a los proyectos laborales en los que estaba trabajando.

La exreina de belleza aseguró que no fue para nada fácil tomar esa determinación y que lo pensó durante mucho tiempo. Sin embargo, puntualizó que era el momento de dar un paso al costado y agarrar caminos diferentes.

“Cuando uno toma este tipo de decisiones, que son difíciles y no se toman de un día para otro, es porque lo has pensado muy bien. Yo tenía una muy buena relación, pero ya sentía que había cumplido un ciclo. Además, yo siento que muchas veces el amor cambia y trasciende, sigue estando, pero de una manera diferente”, enfatizó en el programa La Red.

La presentadora de Caracol Televisión también aprovechó el diálogo con el programa de chismes para puntualizar que en la vida no se puede pensar solamente en uno y que sus hijos tuvieron que ver en la decisión.

Carolina Cruz, por último, destacó al reconocido artista en medio de la entrevista y señaló que es un gran padre debido a que siempre está presente, pese a que no estén juntos como pareja.