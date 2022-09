Carolina Cruz cuenta lo más difícil de su soltería y confiesa por qué no le cierra las puertas al amor

Si hay una mujer en la farándula colombiana que siempre genera intriga, esa es Carolina Cruz. En su cuenta de Instagram, donde suma más de siete millones de seguidores, no se cansan de preguntarle desde sus quehaceres como presentadora de Día a Día hasta sus libros preferidos. Por supuesto, también le preguntan por su expareja, un viejo conocido en la televisión, Lincoln Palomeque.

Con el transcurrir del tiempo, la exreina de belleza cambió el silencio acerca del final de su relación con el actor por algunas declaraciones de cómo se transforma el amor, y este 20 de septiembre no fue la excepción. En sus historias en Instagram abrió la posibilidad de que sus fanáticos averiguaran lo que quisieran y muchos de ellos aprovecharon para preguntarle por su soltería, por ejemplo.

Una de los internautas le preguntó cómo le ha caído estar sin una pareja sentimental, a lo que la presentadora dio a entender que de maravilla. Eso sí, aclaró que no es que antes se sintiera triste o algo por el estilo, solo que son escenarios distintos.

“Ahora me siento exageradamente feliz; pero eso no significa que cuando estaba en una relación me sentía mal, o me sentía agobiada, o me sentía triste. No. Estaba feliz de una manera y ahora estoy feliz de otra”, comentó.

Asimismo, hubo quienes le preguntaron si le cierra la puerta al amor tras el desenlace de la historia con quien es el papá de sus hijos. La famosa, al parecer, ya superó la fase de duelo, porque expresó su deseo de volverse a sentir enamorada. “No hay nada más delicioso que esos nerviecitos, esas ganas de ver a la persona, ese sube y baja, esas maripositas en el estómago. Es una delicia, pero llegará en su momento”, dijo.

Probablemente un solitario le preguntó a Carolina Cruz cómo afronta estar sin pareja en estos momentos y qué tan difícil es estar sin Lincoln tras 12 años disfrutando de su compañía; pero ella le restó importancia y afirmó disfrutar del ciclo que está viviendo.

“Hasta hoy, nada me ha parecido duro. No sé qué vaya a decir en unos meses. Pero, hasta ahora, todo ha estado muy bien”, afirmó.

En la ronda de preguntas de Instagram además hubo quien le realizó una propuesta: “Ya que estás soltera, ¿te casas conmigo?”, a lo que ella respondió: “Explíquenme este espectáculo. Tengo que aceptar que es la primera vez en la vida que públicamente me piden matrimonio”.

La primera postal de Lincoln y Carolina Cruz

En las plataformas digitales, recientemente comenzó a circular una de las fotos más recordadas de los famosos, la cual dejó una huella en sus vidas. Se trata de la primera postal en la que posaron juntos y que fue precisamente el día en que se vieron por primera vez.

De acuerdo con lo que se detalló en la imagen, la cual está activa en el perfil del artista colombiano, esta instantánea fue capturada hace 14 años cuando el actor y la vallecaucana coincidieron en la Media Maratón de Bogotá en 2008.

Ambos lucen sus atuendos de color rojo, mientras llevan gorras del mismo tono y los respectivos números de participación. Esta postal fue revivida por Palomeque en 2019 bajo la tendencia del TBT, aprovechando para relatar un poco del recuerdo que le daba esta imagen. El actor de Café, con aroma de mujer escribió en el pie de foto sobre el primer contacto que tuvieron, asegurando las sensaciones que experimentó al ver a la presentadora corriendo junto a él.

“Un TBT especial para hoy. Así, borrosa y todo, la foto del primer contacto, del primer acercamiento, corrimos juntos la Media Maratón de Bogotá. Yo muy nervioso, poco amante de las maratones, pero el destino nos puso ahí, atraído y feliz por tenerla cerca. Corrí los 10 kilómetros a su lado, no me le despegué ni un segundo, terminé lesionado, pero no podía dejarla ir. Funcionó, quién iba a pensar que desde ahí íbamos a correr la vida juntos”, expresó el artista en aquella publicación.