Foto del día que Lincoln Palomeque y Carolina Cruz se conocieron e inició su historia, ¿cómo se veían?

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque dejaron sin palabras a miles de sus fieles seguidores de las plataformas digitales luego de que hicieran oficial la noticia de su ruptura amorosa.

Los dos famosos colombianos sorprendieron con la separación que decidieron, a raíz de una serie de situaciones que transformaron el amor que construyeron hace más de diez años.

El sólido vínculo sentimental que crearon desde el primer momento que se toparon fue admirado por millones de fanáticos y colombianos, quienes aplaudían la relación que sostuvieron con el paso del tiempo.

La presentadora y el actor fueron protagonistas de aplausos, elogios y situaciones tiernas, que nunca apuntaron a que todo terminaría algún día.

A pesar de que varias parejas deciden eliminar todos los contenidos juntos en redes sociales una vez terminan sus matrimonios o relaciones, este no fue el caso de Lincoln Palomeque, quien hasta el momento conserva cada uno de los posts que le dedicó a la madre de sus hijos.

En todas las imágenes se les pudo observar contentos y emocionados, además de cariñosos y tiernos, demostrando que su amor los marcó para siempre.

Por este motivo, recientemente, en las plataformas digitales comenzó a circular una de las fotos más recordadas de los famosos, la cual dejó una huella en sus vidas. Se trata de la primera postal en la que posaron juntos y que fue precisamente el día en que se vieron por primera vez.

De acuerdo con lo que se detalló en la imagen, la cual está activa en el perfil del artista colombiano, esta instantánea fue capturada hace 14 años cuando el actor y la vallecaucana coincidieron en la Media Maratón de Bogotá, de 2008.

Ambos lucen sus atuendos de color rojo, mientras llevan gorras del mismo tono y los respectivos números de participación.

Los dos estaban abrazados, sonriéndole a la cámara y con expresiones de aparente timidez, mientras lucen cerca. Allí solo se toparon y compartieron el espacio, para luego desatar una larga historia que los trajo a la actualidad con dos hijos y una buena amistad.

Esta postal fue revivida por Palomeque en 2019 bajo la tendencia del TBT, aprovechando para relatar un poco del recuerdo que le daba esta imagen. El actor de Café, con aroma de mujer escribió en el pie de foto sobre el primer contacto que tuvieron, asegurando las sensaciones que experimentó al ver a la presentadora corriendo junto a él.

“Un tbt especial para hoy. Así, borrosa y todo, la foto del primer contacto, del primer acercamiento, corrimos juntos la Media Maratón de Bogotá. Yo muy nervioso, poco amante de las maratones, pero el destino nos puso ahí, atraído y feliz por tenerla cerca. Corrí los 10 kilómetros a su lado, no me le despegué ni un segundo, terminé lesionado, pero no podía dejarla ir. Funcionó, quién iba a pensar que desde ahí íbamos a correr la vida juntos”, expresó el artista en aquella publicación.

Los elogios y aplausos de los seguidores no se hicieron esperar, pues en aquel entonces también admiraban su relación, la complicidad que tenían y lo afectuosos que se veían siempre que compartían contenido juntos.

Sin embargo, una vez se conoció la separación, los famosos fueron apoyados y respaldados por sus seguidores, quienes aún intentan conocer detalles de cómo el amor entre ellos se transformó y ahora viven caminos distintos.

Algunos curiosos se preguntan cómo será el vínculo de ambos cuando se den nuevas oportunidades en el amor, y cómo lo manejarán cuando sus hijos compartan tiempo con cada uno.

Estos recuerdos se convirtieron en la huella que quedó de una de las parejas más comentadas y reconocidas de la farándula nacional en los últimos años.