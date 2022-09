¿A qué se debe la ausencia de Carolina Cruz en ‘Día a Día’?

A la presentadora en los últimos días no se le ha visto en el famoso programa emitido en horas de la mañana.

Carolina Cruz se ha convertido en uno de los rostros más famosos y comentados de la televisión colombiana desde hace varios años. La caleña se dio a conocer por primera vez en el país cuando participó en el Reinado Nacional de la Belleza, representando al departamento del Valle y quedando con el título de virreina.

En ese sentido, a Cruz en los últimos años se le ha visto presentando el famoso programa de la mañana Día a Día. No obstante, en los últimos días no se le ha visto en la producción, razón por la cual varios televidentes han comenzado a extrañar a la presentadora en el programa.

Sin embargo, la presentadora en las últimas horas publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, un compilado de imágenes donde se le ve haciendo trabajo social en Nuquí, Chocó.

Por ahora no se conocen las razones específicas de su presencia en ese sector del Chocó, pero en las fotos se puede ver cómo Carolina está pintando lo que sería una escuela. Asimismo, en las imágenes aparece el presentador Iván Lalinde, quien en días anteriores estuvo en la gran final de ‘La Voz Kids’ en la edición 2022.

Asimismo, Carolina Cruz ha sido tendencia en redes sociales por una pulla que involucraría a Lincoln Palomeque, reconocido actor con el que tuvo una relación de 14 años. A pesar de que en ocasiones disfruta publicando imágenes con reflexiones o textos bonitos, muchos aseguran que todo está relacionado con Palomeque.

En los últimos días, la presentadora de entretenimiento reforzó dicha idea con una indirecta más directa. En las historias de su red social, la caleña compartió un controversial texto que hacía referencia a su expareja y los constantes rumores que surgen con todos los posts que hace.

“Odio tener ex porque quiero compartir memes de ex, pero luego piensan que uno no los supera”, se lee en la imagen que salió a la luz.

Ante este texto, la empresaria escribió: “Ja, ja, ja, ja, ufff, qué cosita”, mostrándose de acuerdo con dicho mensaje por las noticias que surgen de sus publicaciones. Los usuarios de la plataforma comentaron y se mostraron seguros de que la reacción se trató por Palomeque.

Carolina Cruz envió mensaje a quienes hablan sobre ella y su vida

Carolina Cruz ha tenido que ser fuerte por diversas situaciones como la salud de su hijo menor, Salvador. De hecho, hace unos días habló al respecto sobre el motivo por el cual dejó de publicar fotografías del pequeño.

Mediante su cuenta de Instagram, donde acumula más de siete millones de seguidores, Carolina Cruz suele dar a conocer sus puntos de vista y compartir momentos importantes de su vida personal y profesional.

No obstante, es común que al ser una figura pública, no todos los usuarios de las plataformas vean con los mejores ojos lo que ella sube a las redes, así que, precisamente, la mujer de 43 años decidió compartir un mensaje dirigido a este tipo de cibernautas.

En efecto, parece que a la exvirreina nacional no le gusta del todo que hablen o critiquen sobre lo que ella publica en su perfil, por lo que a través de historias de Instagram posteó: “Puedo estar con mi novio al lado y publicar algo de soltera, así como puedo publicar algo de amor estando soltera”.

De manera conjunta, consignó: “Puedo hablar de la traición estando rodeada de mis seres queridos y de igual forma puedo hablar de lealtad estando sola”.

“Mis redes sociales no te van a decir quién soy yo. Hoy puedo ser una total payasa y mañana puedo darte un consejo que cambie tu vida por completo”, puntualizó la famosa colombiana.

Para terminar, Carolina Cruz hizo un llamado a la reflexión y pidió evitar confusiones por parte de los cibernautas.